Vittoria veste couture con la tutina di cristalli come quella di Chiara Ferragni a Sanremo Chiara Ferragni ha chiuso la serata sanremese con una tutina nude scintillante abbinata a gonna-gabbia. Sua figlia Vittoria ha sfoggiato la stessa tutina. Il look gemello ha un significato: le bambine di oggi sono le donne del domani, il futuro è nelle mani delle nuove generazioni.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni e Vittoria in Dior

Chiara Ferragni si è cimentata come co conduttrice del Festival di Sanremo 2023: ha affiancato Amadeus e Gianni Morandi nella fatidica serata di apertura. Gli ascolti hanno premiato la squadra, che ha portato a casa un ottimo risultato in termini di share e telespettatori. L'imprenditrice tornerà sul palco dell'Ariston anche sabato, per il gran finale, quando il pubblico della gara canora scoprirà il vincitore di questa 73esima edizione. L'influencer ha catalizzato l'attenzione con i suoi look, delle scelte molto più che stilistiche: Chiara Ferragni attraverso i vestiti ha voluto comunicare. E ha coinvolto anche la piccola Vittoria per lanciare un messaggio ben preciso.

Chiara Ferragni porta Vittoria a Sanremo

Anche se non fisicamente, in qualche modo c'era anche la piccola Vittoria sul palco dell'Ariston, assieme a Chiara Ferragni. L'influencer nel corso della serata ha indossato creazioni firmate Dior: è molto legata alla Maison e a Maria Grazia Chiuri, che ha pensato per lei quattro abiti dal forte impatto comunicativo. Prima è stata la volta di un vestito da sera glamour abbinato a una stola con la scritta "Pensati libera", un messaggio indirizzato a tutte le donne.

Chiara Ferragni e Vittoria in Dior

Poi è salita sul palco con un abito effetto "nudo", con le forme femminili disegnate: un modo per rivendicare il diritto a mostrarsi senza vergogna. Sul terzo vestito, quello bianco, erano ricamate alcune parole offensive degli haters e commenti sessisti ricevuti nel corso del tempo, da "disgustosa" a "mamma escort". Chiara Ferragni ha chiuso la serata con un vestito-gabbia ispirato all’opera di Jana Sterbak. Anche la piccola Vittoria ha indossato un modello simile, per un motivo ben preciso.

Chiara Ferragni e Vittoria in Dior

Perché Chiara e Vittoria sono vestite coordinate

Per il quarto look sanremese, Chiara Ferragni ha puntato su una tutina color nude tempestata di cristalli "intrappolata" in una gonna-gabbia a vita alta, con décolleté scintillanti. Questa scelta di stile affonda le sue radici nell'opera di Jana Sterbak. Maria Grazia Chiuri ha voluto rappresentare, con questa creazione di alta moda, le gabbie del patriarcato di cui ancora tante donne nel mondo sono prigioniere.

Chiara Ferragni e Vittoria in Dior

Prima di sfoggiare sul palco dell'Ariston l'outfit, ha realizzato degli scatti simbolici con sua figlia Vittoria. Madre e figlia hanno posato per un servizio fotografico vestite come gemelle, con la stessa tutina scintillante (tacchi per la mamma, ballerina per la figlia). Come spiegato a posteriori, il motivo di coinvolgere Vittoria è ben preciso: le bambine di oggi sono le donne del domani. Il futuro è proprio nelle mani delle nuove generazioni, la speranza è riposta tutta in loro, affinché riescano a trovare la forza di essere libere.