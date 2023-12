Anche la Procura di Prato avvia un’indagine sul caso di Chiara Ferragni e i pandori Balocco Avviata una seconda indagine sulla sponsorizzazione di Chiara Ferragni per i pandori Balocco. Anche la Procura di Prato ha deciso di aprire un’inchiesta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Dopo l'indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Milano, anche i magistrati di Prato hanno deciso di dare seguito all'esposto dell'associazione di consumatori Codacons in diverse città italiane contro Chiara Ferragni per la sponsorizzazione dei pandori Balocco. La procuratrice facente funzione Laura Canovai ha infatti aperto un fascicolo modello 45, cioé senza ipotesi di reato e senza indagati. L'inchiesta al momento sembrerebbe quindi soltanto un atto dovuto, ma a breve potrebbero esserci ulteriori sviluppi come è successo nel capoluogo lombardo.

Le indagini sul caso Pandoro-Ferragni

Con l'apertura di questo nuovo fascicolo, potrebbero prendere una piega totalmente diverse le vicende giudiziarie legate allo scandalo che ha letteralmente travolto Chiara Ferragni. Diventano infatti tre i procedimenti in cui al momento l'influencer non risulta direttamente coinvolta, ma che sicuramente è parte in causa molto importante. In nessuno dei fascicoli, quello di Milano, quello di Cuneo e questo di Prato, per ora ci sono indagati e soltanto gli accertamenti delle fiamme gialle potranno stabilire se sarà opportuno procedere con le indagini.

Intanto, però, a Milano la Guardia di Finanza ha deciso, su richiesta dei pubblici ministeri milanesi, di acquisire il materiale dell'Antitrust che ha portato a comminare una multa da un milione di euro nei confronti dell'influencer per "pratica commerciale scorretta". Gli inquirenti vogliono analizzare i contratti fra Ferragni e Balocco e tutto lo scambio di mail fra i due staff. tutto lo scambio di mail . Inoltre la Procura di Milano ha fatto sapere di star indagando anche sulla sponsorizzazione delle uova di Pasqua realizzate da Dolci Preziosi.

La reazione di Chiara Ferragni

Intanto Ferragni porta avanti la sua strategia di totale silenzio, anche sui social network dove solitamente è attivissima. Dopo aver pubblicato il video di scuse, in cui annuncia anche la volontà di dare un milione di euro in beneficenza, è totalmente sparita da Instagram. Si è rivista soltanto la viglia di Natale al parco sotto casa sua, nel quartiere city Life di Milano, durante una passeggiata con la madre e i due figli.

Il marito Fedez, invece, aveva provato a replicare alle varie accuse con un video, ma il risultato è stato quello di aver scatenato un'importante polemica con Regione Lombardia sull'effettivo numero di posti letto in terapia intensiva donati all'ospedale San Raffaele durante la pandemia da Covid. Tanto che poi il cantante ha ammesso di aver sbagliato alcune cifre e poi ha preso una pausa anche lui dai social, fino al giorno di Natale.