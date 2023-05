Leone coi pantaloni cargo, Vittoria in tulle rosa: i fratellini festeggiano mamma Chiara Ferragni Ieri Chiara Ferragni ha compiuto 36 anni e ha organizzato un maxi pranzo con amici e parenti. Leone e Vittoria non sono mancati: ecco gli adorabili look che hanno sfoggiato per la festa sul Lago di Como.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata davvero speciale per i Ferragnez: Chiara Ferragni ha compiuto 36 anni e ha riunito la famiglia, gli amici più cari e i colleghi per festeggiare in gran stile. Ha organizzato un maxi pranzo al Gran Hotel Tremezzo, una location sul Lago di Como a cui aveva già fatto visita in passato, e naturalmente non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social. Foto fiabesche tra i giardini del ristorante, una enorme torta con i bignè e atmosfera super rilassata: l'imprenditrice non avrebbe potuto desiderare un compleanno migliore. A renderla ancora più felice sono stati i figli Leone e Vittoria, apparsi adorabili ed eleganti tra teneri abbracci e risate: ecco cosa hanno indossato per i 36 anni della mamma.

I Ferragnez al compleanno di Chiara

Il look trendy di Leone

Chiara Ferragni ha spopolato con il look bianco e celeste per il compleanno ma ad attirare le attenzioni dei fan non è stata solo la sua scelta di stile, anche per i figli Leone e Vittoria ha puntato su degli outfit adorabili ed eleganti. Il primogenito si è trasformato in un piccolo influencer con una camicia di lino azzurra di Ralph Lauren abbinata a un paio di pantaloni cargo beige. Per completare il tutto ha sfoggiato delle sneakers blu sempre di Ralph Lauren, un modello con la punta bianca e gli strappi al posto dei lacci. Si è poi lasciato immortalare abbracciato alla sorellina Vittoria (finendo anche in un cespuglio dopo aver perso l'equilibrio), dando vita a un dolcissimo siparietto familiare.

Leone con pantaloni cargo e camicia Ralph Lauren

Vittoria è una principessa

Al di là di Chiara, la vera protagonista della giornata è stata Baby Vittoria, diventata una vera e propria principessina in total pink. Per lei la mamma ha scelto un delicato abito di tulle, un modello con le maniche corte e trasparenti e la gonna a balze, decorato all-over con delle stelline silver. Lo ha abbinato a un paio di sneakers bianche ma con i glitter, così da essere coordinata al fratello Leone. Naturalmente la piccola non ha potuto fare a meno delle acconciature intrecciate che sfoggia praticamente ogni giorno (e realizzate dalla nuova tata), questa volta i capelli le sono stati legati con due trecce laterali e un'altra treccia posteriore. Insomma, i Baby Ferragnez crescono e giorno dopo giorno diventano sempre più belli e adorabili.

