Chiara Ferragni festeggia il compleanno col cardigan vedo-non-vedo: quanto vale il look griffato Chiara Ferragni ha compiuto 36 anni e ha trascorso una giornata al lago di Como con la famiglia e gli amici, sfoggiando il perfetto look primaverile.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni ha compiuto 36 anni e ha festeggiato insieme alla famiglia e agli amici più cari godendosi un weekend di primavera al lago di Como. Domenica ha ospitato un pranzo al Grand Hotel Tramezzo e su Instagram ha mostrato i momenti più belli della festa – inclusa la gigantesca torta di bigné e i regali ricevuti dai figli. Per l'occasione ha sfoggiato un look colorato e glamour: un set coordinato con cardigan e minigonna sui toni del celeste.

Il look di Chiara Ferragni per il compleanno

Al pranzo di compleanno c'era tutta la famiglia allargata di Chiara Ferragni, incluse le sorelle Valentine e Francesca con il figlio Edoardo. I piccoli Leone e Vittoria erano adorabili vestiti eleganti: camicia per lui e abitino da principessa rosa per lei. La festeggiata ha puntato tutto su un look semplice e glamour, l'idea perfetta da copiare per la primavera. Ha indossato un cardigan bianco e azzurro indossato senza nulla sotto e una minigonna coordinata con spacco laterale.

Chiara Ferragni in Missoni

Le passerelle lo avevano anticipato, ma la regina delle influencer di moda lo conferma: i cardigan sono la tendenza della primavera 2023 e si portano in versione sexy, a pelle. Il look di Chiara Ferragni è firmato Missoni. Cardigan e gonna valgono rispettivamente 1190 euro e 590 euro.

Missoni

Gli accessori firmati di Chiara Ferragni

Completavano il look un paio di mules candide firmate Giuseppe Zanotti e una borsa di Hermès. Si tratta di un'introvabile Birkin, una borsa esclusiva il cui prezzo supera facilmente i 20mila euro. La festeggiata ha lasciato i capelli lisci, esaltando il nuovo taglio corto, e durante la festa ha anche indossato lo zainetto di Spongebob dei figli dimostrando di essere una "cool mum".