Chiara Ferragni al parco con Vittoria: la piccola è logata con il brand dell'influencer Dopo un lungo periodo di silenzio Chiara Ferragni torna a documentare le sue giornate sui social. Oggi ha mostrato un'uscita accanto a Marina Di Guardo e alla figlia vittoria che sfoggiava abiti della collezione bambino della madre.

Chiara Ferragni è ormai tornata attiva sui social. Dopo quasi venti giorni di silenzio ieri ha ricominciato a postare storie sul suo profilo Instagram iniziando ringraziando tutti coloro che le sono stati vicino, fisicamente e virtualmente, per poi tornare a condividere con i suoi follower i momenti di vita familiare, assieme alla madre Marina Di Guardo e alla figlia Vittoria.

La sera di Capodanno l'influencer era stata ripresa dal marito Fedez, in un video dove festeggiava vestita di rosso insieme con i bambini e gli amici, anticipando di qualche ora la mezzanotte per poter vivere il conto alla rovescia in compagnia dei più piccoli. Un primo passo per interrompere il silenzio che durava dal video di scuse a seguito della bufera scoppiata dopo il caso Balocco, in cui era stata accusata di aver pubblicizzato in maniera ingannevole il pandoro realizzato in collaborazione con il noto marchio dolciario.

Il look di Chiara Ferragni per la prima uscita

Nonostante fosse stata vista passeggiare nel quartiere di City Life in compagnia dei figli durante le vacanze di Natale, le foto pubblicate da Chiara Ferragni rappresentano la prima uscita ufficiale dell'influencer. Per riprendere la sua vita social(e) l'imprenditrice digitale ha scelto un cappotto fluffy color cammello, la tendenza della stagione, indossato sopra un girocollo blu, lo stesso che sfoggiava nella prima foto dopo l'assenza da Instagram.

Ai piedi un paio di UGG, coordinati a quelli della piccola Vittoria. La bambina era vestita di rosa, tutta griffata Chiara Ferragni. Dal cappello ai pantaloni, non si poteva non notare il logo a forma di occhio all over addosso alla figlia.

