Chiara Ferragni e le nuove foto con mamma e figlia, un brand da ricostruire nel segno della famiglia Chiara Ferragni continua a dare suoi segnali sui social scegliendo foto in compagnia della figlia Vittoria e di sua madre. Una strategia comunicativa elementare ma efficace per puntare alla riabilitazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

942 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il lento ritorno sui social di Chiara Ferragni dopo il pandoro gate punta sul simbolismo della famiglia, la vita tranquilla, le vacanze natalizie con i cari, senza eccessi e opulenza. L'imprenditrice, che nelle scorse ore aveva pubblicato un primo messaggio rivolto ai suoi follower, continua a dare suoi segnali scegliendo una chiave comunicativa elementare ma efficace, pubblicando alcune foto in compagnia della figlia Vittoria e di sua madre, Marina Di Guardo. Foto di una semplicità assoluta.

Ricostruire un brand, la strategia Ferragni

La necessaria ricostruzione del brand Ferragni riparte da qui, perché va da sé che qualsiasi gesto o manifestazione pubblica di Chiara Ferragni va oggi interpretato nell'ottica di una riabilitazione, della necessità di avviare una nuova fase dopo il caso natalizio che ha messo a repentaglio la sua credibilità.

In una celebre scena della serie Boris, Corrado Guzzanti nei panni di Padre Gabrielli veniva invitato a offrire una consulenza sul concetto di famiglia per risollevare le sorti della soap opera Gli occhi del cuore. La sua risposta, con il riferimento orientativo al pupo, alla tavola imbandita, alla nuora, pur nella sua cifra comica sembra descrivere i passi iniziali della nuova strategia di comunicazione di Chiara Ferragni.

Il primo messaggio di Chiara Ferragni dopo il lungo silenzio

Il primo segnale lo aveva dato nelle scorse ore,pubblicando su Instagram un messaggio rivolto a chi in queste ultime settimane le è stato vicino, ma anche a chi l'abbia criticata. “Una cosa mi sento di dirla”, così aveva esordito, “Vorrei ringraziare tutto quelle persone che in questi giorno mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un Direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la propria opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire". Per poi chiudere così:

Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero.