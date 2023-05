Dove si trova il nuovo ufficio di Fedez: la sede di Doom è una chiesa sconsacrata Fedez ha anticipato assieme a sua madre quale sarà la nuova sede della sua società, la Doom Entertainment: una chiesa sconsacrata. Ecco quale potrebbe essere.

A cura di Giusy Dente

Fedez dopo il periodo difficile vissuto alcuni mesi fa è tornato alla carica con tanti nuovi progetti. Il rapper dopo una prolungata assenza dai social, che ha molto preoccupato i fan, si è aperto con loro per tranquillizzarli. Ha confidato di aver attraversato un momento delicato, dal punto di vista personale, a causa di alcuni problemi di salute, da cui è riuscito a riemergere sia con l'aiuto dei medici che col fondamentale supporto di sua moglie. In quel periodo si è parlato addirittura di un possibile divorzio con Chiara Ferragni, visto che i due contrariamente a quanto fanno di solito non si sono fatti vedere insieme per diversi giorni. Ma la coppia ha smentito la crisi coniugale in The Ferragnez 2. Ora sono più uniti che mai e Fedez si sta lanciando in tante iniziative, musicali e non.

I nuovi progetti di Fedez

La musica, prima di tutto. Fedez è tornato al suo primo amore e ha annunciato la collaborazione con Annalisa e J-Ax. Dopo il grande successo ottenuto con Orietta Berti e Achille Lauro l'anno scorso (il tormentone Mille) il rapper prova nuovamente a essere il re dell'estate col brano Disco Paradise. E non è la sola novità. Ai fan, Fedez ha anche rivelato di aver realizzato assieme a Lazza un drink in lattina pronto per essere messo in commercio, una bevanda non alcolica e a basso contenuto calorico. E le novità non finiscono qui: una riguarda la Doom Entertainment.

Fedez in una Chiesa sconsacrata per Doom

La Doom Entertainment è una società fondata nel 2013 da Fedez e J-Ax. Nata come casa discografica indipendente (col nome Newtopia), si è trasformata poi in una società che offre servizi di digital engagement e consulenza alle imprese. Nel 2020 J-Ax ha abbandonato il progetto. In un primo momento le sue quote sono state acquistate da Fedez, poi c'è stata la vendita a una società quotata in borsa: Be Group ha acquistato il 51% delle quote di Newtopia trasformandola in Doom (acronimo di "Dream of Ordinary Madness" cioè "sogno di ordinaria follia").

Leggi anche Quanto costa il nuovo attico di Chiara Ferragni e Fedez

La Doom Entertainment sembra che stia per cambiare sede. Ha dato una piccola anticipazione lo stesso Fedez sui suoi social, mostrando una location inaspettata, visitata assieme a sua madre. Il rapper ha mostrato una chiesa sconsacrata e ha detto, inquadrando la donna e la struttura alle sue spalle: "Sarà la nuova sede di Doom, che abbiamo appena preso". Da quanto si vede nella breve clip, sembrerebbe la Horti Church tra Via Orti e Via Alfonso Lamarmora (a Milano), nei pressi di Porta Romana. È un complesso religioso del XIX secolo restaurato e riconvertito in quartiere residenziale, circondato da un orto tramutato in giardino (aperto al pubblico alcuni mesi fa). Potrebbe essere questo. Il rapper ha davvero intenzione di spostare qui il suo team e farne il suo nuovo luogo di lavoro?