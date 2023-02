Da vecchie chiese a case, hotel, bar e librerie: la nuova vita dei luoghi di culto Sono tanti i modi per poter riutilizzare una chiesa sconsacrata o un luogo di culto in disuso e salvarlo dall’oblio, dal trasformarlo in una magnifica libreria ad un un club esclusivo.

A cura di Clara Salzano

Boekhandel Dominicanen a Maastricht

L'apertura dell'ultimo Soho House a Stoccolma, all'interno di una chiesa sconsacrata della città, ha sollecitato il dibattito sul riuso dei vecchi luoghi di culto, una volta che vengono dismessi dalla loro funzione originaria. Spesso siamo costretti ad assistere ad un lento abbandono e declino dell'importante architettura religiosa eppure sono tanti i modi per poter riutilizzare una chiesa sconsacrata o un luogo di culto inutilizzato per salvarlo dall'oblio.

Soho House Stockholm

Non serve andare nell'estremo Nord Europa come il Soho House Stockholm o dall'altra parte dell'Oceano per trovare un progetto di conversione di un luogo di culto in disuso. Restiamo invece a Milano dove nel cuore della Chinatown meneghina, in via Lomazzo 12, una chiesa sconsacrata risalente alla fine del ‘700 è stata trasformata in un rinomato bar, la Chiesetta, in stile gotico che all'interno conserva ancora i dettagli architettonici originali.

La Chiesetta di Milano

Anche a Napoli sappiamo di un caso di chiesa sconsacrata riconvertita. Si tratta della ex Chiesa Matri Divinae Gratiae Dicatum, di via Carlo Poerio, in zona Chiaia, che da luogo abbandonato, dopo accurato restauro, è stata trasformata in una libreria di antiquariato. Non sappiamo se sia ancora sede della casa editrice Grimaldi ma il progetto all'epoca ebbe un grande successo. Libreria è diventata anche la cappella gotica del monastero di Maastricht, edificata nel 1294, che oggi ospita la Boekhandel Dominicanen con oltre 45mila volumi su scaffali e banconi tra le imponenti navate dell'edificio.

Leggi anche Le chiese abbandonate più belle d'Europa

Boekhandel Dominicanen

Il Club Paradiso di Amsterdam, uno dei centri musicali più iconici della città, è stato ricavato in una chiesa del XIX secolo, usata come luogo di culto fino al 1968, quando un gruppo di hippie olandesi resero l'edificio il luogo simbolo della controcultura e della musica rock.

Il Paradiso ad Amsterdam

Non è raro infine imbattersi in ex chiese trasformate in case di design. Lo studio di architettura Zecc Architects è in realtà specializzato nel recupero di chiese in disuso da trasformare in lussuose abitazioni come a Utrecht esiste la Catholic St.-Jakobus Church, che è stata convertita in un'abitazione contemporanea su più livelli. Fino ad arrivare a Denver, dove un'iconica chiesa del centro città, con campanile e soffitti alti 9 metri, è diventata la Bell Tower Condos, una dimora di lusso unica al mondo.