Tour Triangle, a Parigi il grattacielo da 180 metri a forma di piramide è il terzo più alto della città

Dimenticate la Parigi di Montmartre e dei café letterari, la nuova Tour Triangle ha raggiunto i 180 metri e promette di cambiare lo skyline della capitale francese. Tra hotel di lusso, sky bar e viste mozzafiato, ecco il grattacielo che fa già discutere.

Tour Triangle, Paris

Parigi è ancora una volta la città dei record. Dopo oltre quattro anni di lavori, la Tour Triangle ha raggiunto la sua altezza definitiva di 180 metri, entrando ufficialmente nello skyline della capitale francese. Situata nell’area di Porte de Versailles e progettata dagli architetti Herzog & de Meuron, la torre si presenta come uno dei progetti urbanistici più ambiziosi degli ultimi decenni. Destinata a ospitare un hotel, un ristorante panoramico, un centro culturale, uffici e numerosi servizi aperti al pubblico, la struttura dovrebbe aprire al pubblico entro la fine del 2026. Con i suoi 180 metri, la Tour Triangle è oggi il terzo edificio più alto di Parigi, preceduta soltanto dalla Tour Eiffel e dalla Tour Montparnasse.

La Tour Triangle nello skyline parigino

Tour Triangle, il grattacielo del futuro di Parigi

La Tour Triangle si trova nel XV arrondissement, accanto al centro fieristico Paris Expo Porte de Versailles. Il progetto fu presentato per la prima volta nel 2008 e, dopo anni di dibattiti politici, ricorsi e contestazioni, ricevette il via libera definitivo nel 2015. I lavori sono iniziati nel dicembre 2021 e la conclusione è era prevista entro la fine del 2026, così com’è stato.

Vista della Tour Triangle

Firmata dallo studio Herzog & de Meuron, la torre si distingue per la sua particolare forma piramidale in vetro, pensata per ridurre l’impatto visivo sul tessuto urbano. La sua caratteristica più sorprendente è proprio la capacità di apparire diversa a seconda del punto di osservazione: da alcune angolazioni sembra una sottile lama verticale, da altre assume invece l’aspetto di una grande piramide triangolare: una silhouette mutevole che rende l’edificio unico nel panorama architettonico parigino e che contribuisce a ridefinire il profilo contemporaneo della città.

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Dettaglio dell’ingresso della Tour Triangle

Cosa ospiterà il nuovo edificio

Pensata come una struttura polivalente, la Tour Triangle accoglierà diverse funzioni distribuite sui suoi 42 piani. Al suo interno troveranno spazio uffici, un hotel di lusso da 128 camere, negozi, caffè, una palestra e una grande lobby aperta al pubblico.

Gli interni della Tour Triangle

Non mancheranno anche un centro culturale, una struttura dedicata all’infanzia, un centro conferenze e diversi spazi destinati a eventi e incontri professionali. Ai livelli più alti sono previsti invece uno sky bar, un ristorante panoramico e un osservatorio affacciato sui monumenti di Parigi, completato da una terrazza per offrire una vista completa sulla città. L’obiettivo è trasformare la torre in una destinazione urbana a 360 gradi, capace di coniugare lavoro, ospitalità, cultura e svago in un unico edificio.