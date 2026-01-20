Qual è il luogo iconico di Madrid che diventerà un hotel di lusso

L’Edificio Metrópolis è uno dei luoghi simbolo di Madrid ma purtroppo negli ultimi anni è rimasto chiuso. Ora riapre i battenti e diventa un club privato d’élite.

Madrid è tra le capitali europee più amate al mondo e anno dopo anno conta sempre milioni di turisti . Tra i suoi luoghi iconici non si può non annoverare l'Edificio Metrópolis, il monumento in stile Beaux-Arts francese situato all'incrocio tra Gran Vía e Calle de Alcalá. Inaugurato nel 1911 da una compagnia assicurativa, è un palazzo dalla facciata spettacolare, caratterizzata da una statua della vittoria alata, una cupola in ardesia nera e dei dettagli dorati. Ad oggi è chiuso al pubblico ma continua lo stesso a essere uno degli edifici più noti della città spagnola, basti pensare al fatto che ogni giorno viene fotografato da migliaia di visitatori. In cosa verrà trasformato nel 2026?

Come sarà il nuovo Edificio Metrópolis

Dimenticate l'Edificio Metrópolis così come l'avete conosciuto: a partire dal 21 gennaio 2026 riaprirà i battenti dopo ben 115 anni ma in una versione completamente rinnovata. Come già era stato preannunciato dal comune di Madrid 4 anni fa, il Grupo Paraguas, una delle principali società di ristorazione di lusso di Madrid, lo ha acquistato, trasformandolo in un club privato d’élite. Ora i lunghi lavori di ristrutturazione sono stati completati e il nuovo Metrópolis “riunirà musica, gastronomia, arte, benessere e una costante agenda di proposte”. Sarà composto da un club privato di 6.00 metri quadrati, un boutique hotel con 19 camere, 7 spazi gastronomici e una meravigliosa terrazza panoramica.

Chi potrà accedere al nuovo Metròpolis di Madrid

Tutti potranno accedere al nuovo Metròpolis di Madrid? Non proprio: essendo stato concepito come un club privato internazionale, al suo interno si darà priorità assoluta ai soci. Il piano terra, però, sarà escluso da questo "limite" e potrà essere visitato sia dai madrileni che dai turisti stranieri, che potranno godersi uno spazio di puro lusso 1.500 metri quadrati. L'obiettivo dei nuovi proprietari è quello di riportare la storica proprietà al suo splendore originale, rendendola protagonista di un calendario annuale di circa 200 eventi esclusivi della capitale spagnola. Come fare per diventare soci? Purtroppo il numero massimo di iscritti è già stato raggiunto ma si può inserire il proprio nome in lista d'attesa nella speranza di essere richiamati appena ci sarà un posto libero.