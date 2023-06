La moda ‘veste’ gli hotel: perché le camere d’albergo sono la nuova frontiera del lusso Moda a cinque stelle: sempre più brand investono sul settore alberghiero con strutture personalizzate e boutique esclusive nei grandi hotel.

A cura di Beatrice Manca

Dior al Belmond Grand Hotel Timeo

Il nuovo oggetto del desiderio delle fashion victim? Un pomeriggio alla spa e una buona dormita tra i cuscini di un hotel di lusso. Sempre più brand di moda, infatti, puntano su hotel, alberghi e strutture esclusive per offrire ai propri clienti esperienze di relax a tutto tondo. C'è chi apre le proprie strutture e chi invece collabora con alberghi che sono ormai vere e proprie istituzioni, ‘vestendoli' con i colori del brand. Le vacanze, del resto, sono alle porte e anche le Maison fanno le valigie. Dopo il fenomeno degli stabilimenti balneari ‘griffati', ora è la volta degli alberghi: da Dior a Valentino, la moda conquista le località di vacanza con strutture che vanno da Amalfi a Parigi, da Roma a Taormina.

Perché la moda ama hotel e resort

Il settore dell'accoglienza è sempre più appetibile per le case di moda e gli hotel ne sono la prova. Giorgio Armani fu pioniere in questo senso con la società Armani Hotels & Resorts, lanciata nel 2005: nel 2010 arrivò il primo albergo a Dubai, seguito da quello di Milano. La casa di Alta Gioielleria Bulgari vanta per nove strutture di lusso nel mondo di cui l'ultima è stata appena inaugurata a Roma: una vera lettera d'amore alla Capitale con spa in stile ‘terme romane', terrazza panoramica, lounge bar e ristorante.

La Spa del Bulgari Hotel

Nel lungo elenco figura anche Louis Vuitton, che lo scorso anno ha annunciato l'inaugurazione di un albergo. Alla base ci sono ragioni economiche – quella di diversificare gli investimenti – ma soprattutto di immagine: offrire ai propri clienti un'esperienza che va ben oltre il semplice abito. Uno stile di vita, dove tutto, dal cappuccino alla federa dei cuscini, costruisce l'immaginario di un brand. Del resto, chi non ha mai sognato di coccolarsi in una camera d'hotel tra idromassaggio, servizio in camera e lenzuola stirate alla perfezione? Esattamente come una borsa o un abito firmato, anche una camera d'albergo è uno status symbol. Anzi, forse è lo status symbol per definizione.

House by the Sea, il beach club firmato Valentino

Valentino a Palazzo Avino

Valentino arriva in Costiera Amalfitana, per la precisione a Palazzo Avino, una struttura affacciata sul Mar Tirreno. L'albergo a 5 stelle di Ravello ospita quest'estate un pop-up store dedicato alla collezione Escape 2023 fatta di abiti impalpabili dalle stampe colorate, perfetti per passeggiare in riva al mare. Non solo: gli ospiti dell'albergo potranno prendere il sole nel beach club House by the Sea in una versione completamente rinnovata: ombrelloni e lettini si tingono di rosso, colore simbolo della Maison romana.

Lo store di Valentino a Palazzo Avino

Il ‘giardino dei sogni' di Dior a Taormina

Arriviamo ora in Sicilia, precisamente a Taormina: il Grand Hotel Timeo (Belmond Hotel) festeggia 150 anni di storia in grande stile. L'albergo ha annunciato una collaborazione con la Maison Dior, che ha creato un'esperienza di relax e benessere (griffata) tra i giardini dell'hotel. La casa di moda francese ha realizzato due cabine per godere di un massaggio o di un trattamento di bellezza circondati dalla natura. Le cabine sono arredate con uno dei tessuti più famosi della Maison, la stampa Toile de Jouy.

Dior Spa all’hotel Timeo

La suite di Etro all'Hotel Punta Tragara

A Capri, luogo dal fascino internazionale, Etro ha arredato una suite all’Hotel Punta Tragara. Si tratta di un’esclusiva dimora a picco sul mare progettata da Le Corbusier, al cui interno brilla la Pegaso Etro Suite, che può ospitare fino a tre persone. Un gioiello di 90 metri quadri affacciato sui celebri Faraglioni, con ampia terrazza panoramica, vasca da bagno e una stanza arredata con i tessuti preziosi e le stampe esotiche che caratterizzano il brand.

Etro Pegaso Suite

Gli hotel e le suite di moda

Tra i più longevi hotel nati da case di moda c'è sicuramente La Maison des Champs-Elysées, una struttura esclusiva nel cuore di Parigi ristrutturata e arredata in collaborazione con lo stilista Martin Margiela. La cifra distintiva del brand si ritrova nell'arredamento delle camere, del bar e del fumoir, caratterizzate da pennellate di bianco e di nero e di arredi ultramoderni in una struttura ottocentesca. Ma l'elenco è lungo e coinvolge il St. Regis di New York, il Mayfair Hotel di Londra (che ha una suite in rosa Schiaparelli dedicata alla celebre stilista) oltre al già citato Armani Hotel a Milano, famoso per l'eleganza delle sue stanze e per la piscina con spa. Del resto, la funzione ultima della moda non è quella di regalarci un guizzo di piacere in più?