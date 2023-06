Bulgari apre un hotel a Roma: una “lettera d’amore” alla Città Eterna con spa e terrazza panoramica Sempre più spesso le case di moda puntano sul settore dell’accoglienza di lusso: un primo sguardo agli interni Bulgari Hotel di Roma, dalle suite alla spa.

A cura di Beatrice Manca

Bulgari Hotel Roma

A pochi passi dalla storica boutique in via dei Condotti, Bulgari ha aperto un nuovo hotel di lusso: una struttura in piazza Augusto Imperatore che promette di accompagnare i suoi ospiti nella storia della Città Eterna. Il Bulgari Hotel Roma vanta 114 camere – tra cui suite con un affaccio mozzafiato – una Spa con i mosaici alle pareti, una terrazza panoramica e tre diversi punti di ristoro. L'inaugurazione, avvenuta l'8 giugno 2023, è stata un vero e proprio evento: tra gli ospiti vip anche Zendaya, Alessandro Gassmann e Miriam Leone.

Il ristorante di Bulgari a Roma

Il nuovo Bulgari Hotel Roma

Sempre più spesso le case di moda (o in questo caso di gioielli) puntano sul settore dell'accoglienza e delle vacanze. Il nuovo hotel Bulgari inaugurato a Roma lo dimostra: è la nona struttura della Maison nel mondo. La struttura nasce nel cuore del rione Campo Marzio, precisamente a Piazza Augusto Imperatore, e nel design si ispira ai grandi fasti della Roma antica: lo confermano le statue all'ingresso ma anche l'uso di mosaici nella spa e nei dettagli di design. Perfino la palette cromatica, calda e sofisticata, è ispirata alla città.

La Spa del Bulgari Hotel

I punti di forza della struttura sono sicuramente la Terrazza, con un'incredibile vista su Roma, e il Ristorante dello chef stellato Niko Romito. L'hotel presenta anche un cocktail bar e un caffé, oltre che una Spa che ricrea nei minimi dettagli l’atmosfera delle antiche terme romane.

Il bar del Bulgari Hotel

Quanto costa dormire nel Bulgari Hotel a Roma

Il Bulgari Hotel di Roma è una struttura esclusiva: i prezzi per una notte variano in base alla stagione e alla tipologia di stanza. Per giugno si parte da 1900 euro a notte (in una camera Superior) per arrivare fino a 13.500 euro per la suite Premium, con vista sulla città (e colazione inclusa). Nelle date di Ferragosto, però, i prezzi possono salire fino a toccare i 30mila euro! Una vera esperienza di lusso, nel cuore della Città Eterna.