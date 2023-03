Elisabetta Gregoraci si rilassa in Spa: quanto costa l’hotel benessere Elisabetta Gregoraci è col compagno in un tempio curativo d’eccellenza mondiale, con spa, programmi medici e acque rigeneranti, ecco dove si trova la nota showgirl.

A cura di Clara Salzano

Elisabetta Gregoraci a Fiuggi

Weekend all'insegna del benessere e del relax per Elisabetta Gregoraci che si è recata col compagno Giulio Fratini in un tempio curativo d'eccellenza mondiale. Con spa, programmi medici e acque rigeneranti, scopriamo dove si trova la nota showgirl e quanto costa il suo soggiorno.

Elisabetta Gregoarci a Fiuggi

Le sorgenti naturali di Fiuggi sono famose nel mondo intero, per le proprietà purificanti e benefiche delle loro acque. Numerosi visitatori raggiungono la regione da secoli ed Elisabetta Gregoraci sta approfittando di questa oasi di pace per un weekend rigenerante. La nota showgirl col compagno sono a Palazzo Fiuggi Wellness Medical Retreat per un soggiorno rilassante.

La spa di Palazzo Fiuggi

La struttura unisce le antiche discipline olistiche alla medicina occidentale tradizionale creando programmi personalizzati per ringiovanire corpo, mente e anima. "Purificare, Nutrire, Energizzare e Riconnettere", sono i principi alla base dei programmi di Palazzo Fiuggi Wellness Medical Retreat. La struttura gode di oltre 1.200 quadrati di area benessere progettata come le antiche terme romane, con saune e bagni turchi, e da cui si gode di una vista unica sul centro storico di Fiuggi.

Palazzo Fiuggi

Palazzo Fiuggi fa parte del gruppo Forte Hotels ed è stato oggetto di un lungo restyling costato da 30 milioni di euro, che ha trasformato l'antica struttura in un’oasi esclusiva dedicata a chi cerca salute e benessere. La struttura è immersa in un parco privato di 1800 metri quadrati e si dorme nella storica Villa Luisa su quattro livelli con sette camere da letto, nove bagni, una sala da pranzo e due saloni.

Nella spa

Non sappiamo di preciso il tipo di camere né il programma curativo che Elisabetta Gregoraci sta seguendo ma una notte presso Palazzo Fiuggi costa di media sui 700 euro.