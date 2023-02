La casa di Francesca Fagnani con terrazza panoramica e vista mozzafiato su Roma Francesca Fagnani è stata la co-conduttrice di Amadeus nella seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Scopriamo dove abita la famosa giornalista e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Francesca Fagnani a Roma

Francesca Fagnani è una delle co-conduttrici, accanto ad Amadeus, del Festival di Sanremo 2023, con Chiara Ferragni, Paola Egonu e Chiara Francini. La giornalista e conduttrice televisiva italiana, compagna di Enrico Mentana, ha solcato il palco dell'Ariston nella serata dell'8 febbraio 2023, dopo il grande successo del suo programma tv, Belve. Scopriamo dove abita Francesca Fagnani e com'è fatta la sua casa.

La casa di Francesca Fagnani a Roma

Francesca Fagnani è nata nel 1976 a Roma, dove vive. La nota giornalista è stata la co-conduttrice

di Amadeus nella seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Entrata in Rai nel 2001 come giornalista, presso la sede di New York, Francesca Fagnani da tempo ha scelto la Capitale come la sede della sua casa da cui gode di una vista mozzafiato sulla città.

Il terrazzo di casa di Francesca Fagnani

Non sono molte le informazioni che Francesca Fagnani condivide della sua quotidianità sui suoi profili social ma da alcune immagini pubblicate su Instagram è stato possibile notare i dettagli della sua abitazione romana. In certi casi si tratta di foto piuttosto datate per cui non sappiamo con certezza se la nota giornalista viva ancora nella stessa abitazione e se l'interior della casa sia invariato ma possiamo comprendere meglio il personaggio attraverso certi elementi.

Com'è fatta la casa di Francesca Fagnani

La nota conduttrice e giornalista tv ama i fiori e ha decorato il suo terrazzo panoramico con grandi fioriere rigogliose.

Fiori e decorazioni floreali in casa di Francesca Fagnani

I fiori sono un elemento che decora anche l'interno della casa di Francesca Fagnani. Non si tratta solo di fiori veri bensì anche di tovaglie e tovagliette floreali che decorano la tavola della conduttrice tv e rendono l'atmosfera della sua abitazione allegra e vivace.

Le decorazioni per la tavola a casa di Francesca Fagnani

Molte delle immagini della casa di Francesca Ferragni a Roma risalgono al periodo della pandemia quando per necessità si passava molto tempo nella propria residenza. Attraverso alcune foto risalenti al periodo di lockdown è stato possibile notare le caratteristiche della casa come una scala interna, che denota uno sviluppo su più livelli dell'abitazione.

Francesca Fagnani con la sua cagnolina Nina in casa

Con Francesca Fagnani vive in casa anche la sua cagnolina Nina che è protagonista di molti scatti e che approfitta di vari angoli della casa, come il divano o le finestre illuminate dal sole, per fare un pisolino.

Il salotto di Francesca Fagnani

In alcune foto risalenti a qualche anno fa si vede il salotto di casa di Francesca Fagnani con divano di tessuto grigio su una pavimentazione di parquet scuro.

Il panorama dalla casa di Francesca Fagnani

Sicuramente la caratteristica più rilevante dell'abitazione della co-conduttrice di Sanremo 2023 è il panorama che si gode dalle finestre e dalla magnifica terrazza della casa.