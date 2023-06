Filippa Lagerback, regina di eleganza a Roma con abito monospalla e capelli effetto bagnato All’inaugurazione del Bulgari Hotel a Roma Filippa Lagerback ha sfoggiato un look da vera diva, senza rinunciare a un tocco glamour.

A cura di Beatrice Manca

Filippa Lagerback in Stella McCartney, foto via Instagram

Filippa Lagerback dà il via all'estate con un nuovo look. Da poco si è conclusa la lunga esperienza con il programma Che Tempo Che Fa e ora è pronta per i prossimi progetti lavorativi. L'avevamo lasciata con l'abito argento dell'ultima puntata e la ritroviamo in versione dark lady all'inaugurazione del Bulgari Hotel a Roma, con un abito asimmetrico da vera diva.

Filippa Lagerback con l'abito asimmetrico

Sullo sfondo di un tramonto romano, Filippa Lagerback ha sfoggiato un look all'insegna dell'eleganza. Ha scelto un abito monospalla con una sola manica lunga, una riedizione contemporanea del classico tubino firmata Stella McCartney. Ha completato l'outfit con pump coordinate e una clutch argentata.

Filippa Lagerback in Stella McCartney

Filippa Lagerback ha deciso di cambiare stile in fatto di capelli e ha sfoggiato una chioma "effetto bagnato" pettinata all'indietro col gel. Il vero tocco da diva, però, erano i gioielli, ovviamente firmati Bulgari: al collo la conduttrice di origini svedesi sfoggiava un collier a forma di serpente.

Filippa Lagerback con gioielli Bulgari

L'inaugurazione del Bulgari Hotel a Roma

Filippa Lagerback era in ottima compagnia: all'inaugurazione dell'hotel di lusso, situato nel cuore di Roma, erano presenti moltissime star internazionali. Regine della serata Zendaya – che ha avuto un piccolo incidente di stile con l'abito – e Pryianka Chopra: entrambe indossavano i gioielli da mille e una notte della Maison romana, disegnati da Lucia Silvestri. Tante anche le star italiane: Miriam Leone con un abito-gilet, Edoardo Leo, Alessandro Gassmann e Cristiana Capotondi con un look leopardato. Una serata per sognare le Vacanze Romane!