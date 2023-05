Filippa Lagerback nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa saluta il pubblico vestita d’argento Filippa Lagerback è la vera icona di stile del programma Che tempo che fa: in tutti questi anni non ha mai sbagliato un colpo in fatto di look e ha chiuso in bellezza con un abito plissettato.

A cura di Beatrice Manca

Per Filippa Lagerback si apre un nuovo capitolo: domenica 28 maggio è andata in onda l'ultima puntata del programma Che tempo che fa, la longeva trasmissione Rai condotta da Fabio Fazio. Tra i super ospiti della puntata finale anche Marco Mengoni e Elodie, che si sono esibiti con un total look Valentino: bermuda per lui e cappa black'n'white per lei. Ma a brillare per la sua eleganza è stata soprattutto Filippa Lagerback, che ha scelto un abito plissettato nei toni dell'argento.

Il look metallizzato di Filippa Lagerback

Un appuntamento così importante richiede un look speciale. La conduttrice svedese (naturalizzata italiana) ha indossato un abito plissettato a metà polpaccio con scollatura a V e maniche a pipistrello. A renderlo ancora più sofisticato è il colore, a metà tra l'avorio e l'argento. L'abito lucente è firmato Brunello Cucinelli ed è stato abbinato a un paio di scarpe col tacco Sergio Rossi. Le pump argentate erano impreziosite da una fibbia gioiello quadrata. Filippa Lagerback ha completato il look con onde ai capelli e un make up che puntava tutto sullo smokey eyes.

Filippa Lagerback in Brunello Cucinelli

Lo stile raffinato di Filippa Lagerback a Che tempo che fa

A curare l'outfit è stata Ester Marcovecchio, costume designer e stylist del programma Che tempo che fa. È stata lei, nel corso degli anni, a curare l'impeccabile guardaroba di Filippa Lagerback, fatto di tailleur candidi, dettagli ricercati, jumpsuit e gonne al polpaccio. Mai una caduta di stile, mai un capello fuori posto: con i suoi completi raffinati e gli chignon, Filippa incarnava l'essenza del quiet luxury, cioé dell'essere elegante senza sforzo (e senza sfarzo) anche con un semplice pullover addosso. Alla fine della puntata ha mostrato ai follower il grande mazzo di rose rosse ricevuto per il suo addio: ora non vediamo l'ora di vedere come ci stupirà nei prossimi appuntamenti lavorativi!