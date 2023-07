Filippa Lagerback in verde menta torna a Che Tempo Che Fa: il tailleur dell’estate è pastello Il colore più trendy dell’estate? Il verde menta. Lo sa bene Filippa Lagerback, che durante la sua recente apparizione pubblica ha seguito il trend della moda mannish ma in versione pastello.

A cura di Valeria Paglionico

Chi ha detto che in estate bisogna necessariamente puntare su tinte vitaminiche e fluo per essere trendy? La verità è ben diversa, basta dire addio ai colori scuri e cupi dell'inverno per spopolare in fatto di stile. Filippa Lagerback sembra averlo capito bene, visto che in occasione della sua recente apparizione televisiva è riuscita ad attirare tutti i riflettori su di sé con un look che si rivelerà perfetto per le vacanze. Ha seguito il trend della moda mannish, declinandolo in una delicata versione pastello con un adorabile tailleur in verde menta: ecco tutto quello che c'è da sapere sul look estivo e chic.

Il verde menta è il colore dell'estate

In estate la maggior parte dei programmi televisivi vanno in pausa per qualche mese ma non per questo le star del mondo dello spettacolo si fermano, anzi, mai come quest'anno sono più attive che mai tra le varie rivoluzioni messe in atto sia in Rai che in Mediaset. A partire dalla prossima stagione, ad esempio, tornerà in tv Che Tempo Che Fa ma su Discovery e, accanto a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, ci sarà ancora una volta Filippa Lagerback. Per la presentazione dei palinsesti 2023-2024 di Warner Bros Discovery quest'ultima ha indossato un tailleur di lino verde menta, il colore dell'estate già sfoggiato proprio di recente anche da Kate Middleton.

Filippa Lagerback con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

Filippa Lagerback reinterpreta la moda mannish

Filippa Lagerback ha optato per un completo con pantaloni palazzo alla caviglia e giacca over monopetto. Nel suo look estivo non sono mancati gli accessori in tinta: ha infatti abbinato il tailleur a un paio di sandali mules col tacco "irregolare" di Ferragamo (sempre in verde menta). L'unico dettaglio a contrasto era il top, un modello bianco con lo scollo a V. Complici il sorriso raggiante, il make-up effetto glow e l'abbronzatura dorata, la conduttrice non è mai apparsa tanto raggiante. A giudicare da questi presupposti, l'esperienza al timone della nuova edizione di Che Tempo Che Fa sarà all'insegna del glamour. In quante durante le vacanze prenderanno ispirazione dal suo outfit pastello?