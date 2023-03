Levante a Che Tempo Che Fa, l’esibizione col body di velluto coordinato ai collant Levante è stata tra gli ospiti della puntata di ieri di Che Tempo Che Fa. Sul palco è tornata a cantare Vivo e ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo look all’insegna della femminilità.

A cura di Valeria Paglionico

È passato più di un mese dall'ultima e fortunatissima edizione del Festival di Sanremo ma, nonostante ciò, le canzoni presentate all'Ariston continuano a spopolare. Ieri sera, ad esempio, Levante è stata tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa, il programma domenicale presentato da Fabio Fazio, e sul palco è tornata a esibirsi sulle note di Vivo, la canzone sanremese basata sulla personale esperienza della depressione post-parto. Per l'occasione la cantante ha messo in risalto la sua femminilità con un look che non poteva passare inosservato.

Il look di Levante a Che Tempo Che Fa

All'Ariston ha spopolato tra minidress e micro shorts che hanno lasciato le gambe nude, oggi Levate è tornata a esaltare la sua innata femminilità. Per partecipare a Che Tempo Che Fa ha scelto il total bordeaux, abbinando il look agli accessori. Ha indossato un body di velluto sgambato con lo scollo all'americana e un paio di collant in tinta che le hanno fasciato le gambe. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté col tacco nella stessa nuance e un ombretto coordinato, seguendo così la mania degli outfit monocromatici.

Levante a Che Tempo Che Fa

Levante col trench cangiante

L'unico dettaglio che ha spezzato il bordeaux è stato il soprabito. Sebbene si trovasse in uno studio al chiuso, la cantante ha indossato un trench di raso scuro, un modello oversize dall'effetto cangiante, contraddistinto da alcune cinghie regolabili sui polsini. Lo ha lasciato sbottonato ma, vista la silhouette XXL del capo, ha lasciato solo intravedere il body di velluto. Levante non ha rinunciato ai capelli arancione, ormai il suo tratto distintivo, anche se al momento ha la ricrescita sempre più evidente.