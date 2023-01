Il look scintillante di Elisabetta Gregoraci: body scollato e scarpe da Cenerentola I collant sono tornati di moda e la tendenza è indossarli a vista, sotto un body, proprio come fa Elisabetta Gregoraci (che non rinuncia a un dettaglio di lusso)

A cura di Beatrice Manca

Elisabetta Gregoraci ha iniziato l'anno con un'agenda fitti di impegni: la scorsa settimana era a Firenze per il Pitti Uomo, dove ha sfoggiato un audace look animalier, poi è tornata sul set per un progetto top secret. Adesso però ha deciso di "prendere le cose con calma", come ha scritto su Instagram: la conduttrice tv inizia il weekend rilassandosi con body e collant, ma senza rinunciare ai dettagli griffati.

Elisabetta Gregoraci si rilassa con i collant velati

Venerdì sera all'insegna dello stile per Elisabetta Gregoraci, che su Instagram ha sfoggiato un nuovo look scintillante: nelle foto beve una Coca Cola posando con un body scintillante a maniche lunghe che lasciava le spalle nude abbinato a un paio di collant neri. Le calze velate sono uno dei must dell'inverno 2023 e la tendenza lanciata dalle passerelle è quella di indossarle a vista, sotto un pullover o un body, proprio come fa Gregoraci.

Le scarpette da Cenerentola di Elisabetta Gregoraci

"Take it easy", scrive Elisabetta Gregoraci accanto alla foto, lanciando un invito a prendere le cose con calma. Anche nei momenti di relax, però, non rinuncia a un dettaglio di lusso: avete notato le scarpe da Cenerentola tempestati di cristalli? Si tratta di un famoso modello del brand Mach&Mach, famose per il fiocco scintillante e la punta in pvc trasparente.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci alla Milano Fashion Week: il look per le sfilate è rosso fiammante

Scarpe Mach&Mach (foto via MyTheresa.com)

Il modello è in vendita online al prezzo di 1.023 euro. Per completare il look la conduttrice tv ha indossato una collanina sottile e una cascata di bracciali silver ai polsi. Ha poi lasciato i capelli mossi sciolti sulle spalle, scegliendo un make sui toni del bronzo per le palpebre. Il look scintillante annuncia un weekend pieno di feste e divertimento?