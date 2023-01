Elisabetta Gregoraci in animalier: a Pitti Uomo 2023 è graffiante col tubino tigrato La showgirl è la testimonial di Juicy Couture a Pitti Uomo 2023. Ha rappresentato il brand con un graffiante look animalier.

A cura di Giusy Dente

Rientrata dalla lunga vacanza in Kenya, dove ha dato il benvenuto al nuovo anno, Elisabetta Gregoraci si è subito gettata a capofitto nel lavoro. Gli eventi del settore moda sono tra quelli che la entusiasmano di più e dopo le sfilate della Fashion Week milanese di febbraio, stavolta si è recata a Pitti Uomo 2023, la prestigiosa manifestazione in corso a Firenze dal 10 al 13 gennaio. La showgirl è stata ospite allo stand Juicy Couture, un brand casual luxury di Los Angeles che ama particolarmente. Con lei c'erano anche l'ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco Briatore.

Elisabetta Gregoraci a Pitti Uomo 2023

Chi è stato adolescente negli anni Duemila ricorderà certamente il brand Juicy Couture ricollegandolo alle sue iconiche tute colorate in velluto. Sono state il must have delle celebrities di quegli anni, indossate da Jennifer Lopez, Britney Spears, Lindsay Lohan, Paris Hilton e dunque copiatissime da chi sognava di poter emulare le proprie star del cuore.

Ne sa qualcosa proprio Elisabetta Gregoraci, che è entusiasta della collaborazione col marchio proprio perché le ricorda quegli anni: "Rappresentare questo marchio è per me motivo d’onore. Da ragazza anche io, come molte mie coetanee, ero rapita dal fascino di Juicy e ne indossavo le tute: esserne oggi testimonial ha per me un grande valore affettivo, poiché mi riporta alle atmosfere spensierate degli anni 2000 sentendomi al contempo glamour e al passo con i tempi".

Il look graffiante di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è stata ospite dell'edizione 103 di Pitti Uomo, presso lo stand di Juicy Couture. Il brand ha presentato la collezione FW 23/24, una linea grintosa e graffiante ispirata all'influenza western americana degli anni '90, dominata soprattutto da accattivanti stampe animalier, dallo zebrato al leopardato. La showgirl ha rappresentato al meglio l'anima di questa collezione, indossandone uno dei capi di punta.

La showgirl ha scelto un tubino longuette tigrato a maniche lunghe, abbinato a un bomber nero e stivali dello stesso colore. Ha completato l'outfit con un accessorio colorato, una borsa a mano rosa con le iniziali del marchio in metallo.