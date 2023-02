Elisabetta Gregoraci è una pantera alle sfilate di Milano: il look animalier con i maxi stivali Elisabetta Gregoraci non poteva mancare alle sfilate di Milano. Ieri sera ha partecipato allo show di Roberto Cavalli, trasformandosi in una vera è propria pantera con un look dark dai dettagli animalier.

Si sta svolgendo la Milano Fashion Week dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2023-24 e fino alla prossima domenica saranno moltissime le Maison che presenteranno le loro nuove collezioni con show spettacolari e d'impatto. I front-row sono letteralmente invasi dalle star, tanto che ogni sfilata riesce a trasformarsi in un evento mondano. Ieri sera, ad esempio, ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Elisabetta Gregoraci, apparsa meravigliosa in versione pantera da Roberto Cavalli: ecco tutti i dettagli del look che ha sfoggiato.

Il look dark di Elisabetta Gregoraci

Roberto Cavalli ha presentato la sua collezione A/I 2023-24 ieri sera, dando vita a una sfilata ispirata al vecchio West. Elisabetta Gregoraci non si è voluta perdere l'evento ed è apparsa con un look "a tema" tra le prime file del front-row. Sebbene di solito non disdegni i colori accesi e vitaminici, questa volta si è trasformata in una vera e propria pantera. Ha infatti sfoggiato un outfit dark con un minidress aderentissimo e drappeggiato decorato all-over con una stampa leopardata scurissima. Si tratta di un modello a tubino con le coppe strutturate, le maniche lunghe e dei laccetti dietro al collo che decorano la scollatura arricchiti dall'iconica pantera al centro del décolleté.

Elisabetta Gregoraci in Roberto Cavalli

Elisabetta Gregoraci con il trucco smokey eyes

A completare il tutto non sono mancati ulteriori dettagli audaci e black: la showgirl calabrese ha abbinato il mini abito a un paio di maxi cuissardes di pelle col tacco a spillo (sempre di Roberto Cavalli), lasciando così solo un piccolo pezzo di coscia scoperto. Per quanto riguarda il make-up, ha esaltato gli occhi con uno smokey-eyes nerissimo, mettendolo in risalto con uno chignon tiratissimo e dall'effetto "finto spettinato". Bracciali rigidi in oro e perle, una maxi collana a catena col pendente coordinato e un tocco di lucidalabbra: la Gregoraci era tra le star più "graffianti" alla sfilata di Cavalli.