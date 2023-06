Zendaya “perde” il vestito prima dell’evento: come ha risolto l’incidente di stile Zendaya ha partecipato all’inaugurazione del Bulgari Hotel di Roma con un tailleur scintillante: quell’outfit però non era la sua prima scelta, bensì una ‘soluzione d’emergenza’

A cura di Beatrice Manca

Zendaya via Instagram, foto di @bulgari @zendaya

L'abito si macchia, un tacco rimane incastrato, una bretellina si stacca: un piccolo imprevisto capita a tutti, perfino alle star, che nonostante la meticolosa preparazione per gli eventi spesso si trovano vittime dei "wardrobe mulfuctioning". L'ultima a raccontarlo è stata Zendaya: l'attrice e icona di stile è arrivata a Roma per l'inaugurazione del nuovo Bulgari Hotel e ha raccontato di essersi trovata senza abito a poche ore dall'evento. Come ha risolto? Grazie al pronto intervento del suo fidato stylist, Law Roach.

L'emergenza di stile di Zendaya

L'inaugurazione del Bulgari Hotel ha richiamato a Roma tantissime star internazionali: da Priyanka Chopra a Miriam Leone, da Alessandro Gassmann a Cristiana Capotondi, fino a Filippa Lagerback. Zendaya è arrivata all'inaugurazione di Bulgari con un tailleur scintillante e un aspetto, come sempre, impeccabile. Quel completo però non era la scelta di outfit originale, come lei stessa ha spiegato sui social. “Fun fact – ha raccontato – Il mio abito per l'evento di Bulgari di stasera è andato perso durante il trasporto, quindi abbiamo preso questo vestito un'ora prima dell'inaugurazione".

Zendaya brilla con un tailleur Valentino

Per fortuna Zendaya poteva contare su due alleati speciali. Il primo è lo stylist Law Roach, che nonostante l'addio alla moda non ha mai troncato il legame professionale e umano con l'attrice. Il secondo è la Maison Valentino, a cui Zendaya è molto legata (è stata il volto di memorabili campagne). A un'ora dall'evento Zendaya ha ricevuto il completo che ha indossato: un tailleur pantalone nero scintillante come un cielo stellato, abbinato a un top a rete semitrasparente e a pump col tacco. Il tocco finale? I preziosi gioielli Bulgari: orecchini pendenti e orologi. "Nel dubbio, un abito Valentino!", conclude l'attrice. Come darle torto.