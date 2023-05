Arisa non è andata via: nel nuovo video capelli effetto bagnato e chiodo di pelle Si intitola “Non vado via” il nuovo brano di Arisa. Nel video ha un look rock, con chiodo di pelle, make-up naturale e capelli corti effetto bagnato.

A cura di Giusy Dente

A distanza di un anno dalla pubblicazione di Tu mi perdición, Arisa ha deliziato i fan con un nuovo singolo che si intitola Non vado via. Attualmente la cantante è alle prese con l'avventura di professoressa ad Amici, dove sta regalando tante emozioni puntata dopo puntata del serale con le sue esibizioni. La voce melodiosa della 40enne l'ha resa un punto di riferimento nel panorama musicale: dal debutto sanremese nel 2009 si è conquistata un posto nel cuore degli italiani, che la apprezzano non solo per il talento ma anche per la spontaneità, per il coraggio di cambiare rimanendo sempre fedele a se stessa sia come donna che come artista.

Arisa nel video di Non vado via

Arisa riparte come sempre dalla musica e lo fa con la canzone Non vado via. Ha raccontato il brano come una storia a lieto fine che regala una sensazione di sollievo e la voglia di farcela. La cantante oggi è una donna molto più forte e consapevole, una donna che vive in modo più autentico anche il rapporto con se stessa, senza il peso delle aspettative altrui e degli stereotipi a cui conformarsi. Difatti è pronta a continuare a percorrere la propria strada senza farsi scalfire.

Il video di Non vado via vede la regia di regia di Gabriele Morzilli ed è un video "essenziale", che mette in rilievo parole e musica senza troppe distrazioni in immagini. È la cantante con il suo brano a fare da sola protagonista, mentre sullo sfondo c'è uno scorcio cittadino che si intravede alle sue spalle, mentre lei cammina cantando.

Nella clip Arisa indossa un look rock black&white. Si intravede una T-shirt bianca abbinata a chiodo di pelle nero. La cantante da tempo ha abbandonato la chioma lunga a vantaggio dei capelli cortissimi, che stavolta ha acconciato con effetto bagnato, leggermente tirati all'indietro. Il make-up sul viso è leggero: una sfumatura accennata sugli occhi, blush sulle guance e labbra valorizzate da un rossetto nude.