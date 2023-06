Spiagge griffate e resort di lusso: perché la moda ora punta sulle vacanze Non più solo abiti, gioielli e accessori: la moda punta sempre più spesso a ‘vestire’ i beach club e i resort. Da Forte dei Marmi alle Maldive, le strutture più belle dell’estate 2023.

A cura di Beatrice Manca

Vilebrequin

Anche per la moda è tempo di vacanze. E non parliamo della meritata pausa estiva, ma di una tendenza che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede: i resort e i lidi "griffati". Ormai sappiamo che il settore del lusso punta sempre di più sulle esperienze: dalle linee di arredamento ai ristoranti, fino agli alberghi di lusso. Le Maison, insomma, non puntano più solo a vestire i propri clienti, ma a coccolarli con esperienze personalizzate. E con l'arrivo dell'estate, riaprono le strutture ‘fashion' nei luoghi di vacanza più belli al mondo, dalla Riviera Francese alle Maldive.

La moda conquista le spiagge

Vilebrequin, celebre marchio di costumi da bagno, quest'anno ha deciso di fornire un'esperienza completa ai suoi clienti ‘colonizzando' uno dei più amati stabilimenti balneari di Cannes: L’Ondine. Sul lungomare della Croisette è nata La Plage, curato dall’interior designer Vincent Darré, dove sdraio, bar e teli da spiaggia hanno i colori accesi e le stampe che caratterizzano in marchio.

Vilebrequin La Plage

Il marchio di calze Gallo, invece, da anni "veste" il Beach Club dell'Augustus Hotel & Resort, in Versilia, con le sue iconiche righe colorate. La partnership tra lo stabilimento e il brand si rinnova di anno in anno. Quest'anno viene celebrata con un paio di calze che riprendono le iconiche righe bianche, rosse e blu delle cabine dell’Augustus Hotel & Resort Gallo.

Gallo Augustus Beach Club and Resort

Poco distante, a Marina di Pietrasanta, sorge invece il Panama Restaurant Beach di Borsalino: il primo beach club della Maison è stato inaugurato lo scorso anno e quest'anno è stato affiancato da una nuova boutique. La struttura comprende spiaggia attrezzata, ristorante e piscina con bar. Il nome, Panama, è un omaggio a uno dei cappelli più iconici di Borsalino, simbolo immortale dello stile vacanziero chic e rilassato.

Panama by Borsalino (foto di Nicole Russo)

Missoni invece cerca (letteralmente) nuovi lidi. Dopo l'esperienza del Resort Club a Portofino, in collaborazione con Le Carillon di Paraggi, la casa di moda lo scorso dicembre è arrivata alle Maldive. Il brand infatti ha lanciato una nuova collaborazione con la lussuosa struttura One&Only Reethi Rah. Le famose righe della casa di moda si tingono dei colori dei mari tropicali e ‘vestono' gli ombrelloni, la Treehouse e le residenze esclusive.

Missoni Resort Maldive

Perché la moda ama hotel e resort

L'idea dietro queste operazioni è quella di intrecciare l'heritage delle case di moda con località che hanno fatto la storia della ‘dolce vita' italiana: nel 2021 Etro lanciò un'experience esclusiva a Forte dei Marmi, mentre nel 2022 Dior ha rilanciato i Bagni Fiore vicino a Portofino, un luogo che ha ospitato Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor e Maria Callas. Il settore dell'accoglienza è sempre più appetibile per le case di moda e gli hotel ne sono la prova. Giorgio Armani fu pioniere in questo senso con la società Armani Hotels & Resorts, lanciata nel 2005: nel 2010 arrivò il primo albergo a Dubai, seguito da quello di Milano. La casa di Alta Gioielleria Bulgari vanta per nove strutture di lusso nel mondo di cui l'ultima è stata appena inaugurata a Roma. Nel lungo elenco figura anche Louis Vuitton, che lo scorso anno ha annunciato l'inaugurazione di un albergo. Alla base ci sono ragioni economiche – quella di diversificare gli investimenti – ma soprattutto di immagine: offrire ai propri clienti un'esperienza che va ben oltre il semplice abito. Uno stile di vita, dove tutto, dal cappuccino alla federa dei cuscini, costruisce l'immaginario di un brand.