Louis Vuitton apre un hotel di lusso: le vacanze sono la nuova frontiera della moda? Il mondo della moda sta cambiando: non più solo abbigliamento, ma un’esperienza di lusso a 360 gradi, che spazia dal cibo all’accoglienza.

A cura di Beatrice Manca

Pioniere fu Giorgio Armani, che nel 2011 inaugurò il suo Armani Hotel, spostando i confini tra moda e lusso. Da allora, moltissime Maison hanno deciso di diversificare la loro offerta puntando su alberghi e resort a 5 stelle. L'ultima, in ordine di tempo, è Louis Vuitton, che ha annunciato l'apertura del primo hotel di lusso che porta il suo nome. L'inaugurazione si inserisce in un ambizioso progetto di riqualificazione della zona di Pont-Neuf, nel cuore di Parigi.

L'hotel di lusso di Louis Vuitton

L'annuncio è stato dato da Michael Burke, presidente e amministratore delegato di Louis Vuitton, in un'intervista esclusiva a WWD. Nei piani futuri della casa di moda c'è un progetto architettonico tentacolare che comprende uffici amministrativi, lo store del brand più grande al mondo e, appunto, il primo hotel della Maison. Un vero piano di riqualificazione griffato Louis Vuitton, insomma, che riapre il dibattito su come stia cambiando il mondo della moda. Non più solo abbigliamento e gioielli, ma un'esperienza di lusso a 360 gradi, che spazia dal cibo all'arredamento, fino all'accoglienza.

Una boutique Louis Vuitton illuminata per Natale

I resort sono la nuova frontiera della moda

Il fenomeno è stato evidente soprattutto durante l'estate appena trascorsa, quando case di moda come Missoni, Borsalino e Bulgari hanno aperto resort nei luoghi più suggestivi del mondo, da Portofino alle Maldive. Dior ha rifatto il look ai Bagni Fiore, a Portofino, mentre a poca distanza Missoni ha aperto il "Missoni Resort Club" ai Le Carillon di Paraggi. Etro, invece ha personalizzato una delle stanze del suggestivo Hotel Punta Tragara a Capri. L'elenco, insomma, è lungo: sarà che dopo la pandemia e il lockdown c'è più voglia di viaggiare, sarà che mai come ora il tempo libero è un lusso. Fatto sta che oggi il nostro rapporto con la moda è diverso: non è solo ciò che indossiamo, ma anche (e soprattutto) come passiamo il nostro tempo.