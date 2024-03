La vita da single di Fedez: cerca i nuovi letti per i figli e mostra la cabina armadio “di design” Fedez ha trascorso il weekend al Mugello e per la prima volta sui social ha rivelato alcuni dettagli della sua nuova vita da single: è alla ricerca dei letti per i figli nella sua casa ai Navigli e ha ironizzato su una originale cabina armadio “di design”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sembra aver portato ormai a una rottura definitiva. I due si sono rincontrati alle feste di compleanno dei figli Leone e Vittoria ma, oltre ad aver evitato ogni tipo di foto di famiglia, pare anche che sarebbero arrivati a un durissimo scontro. Al di là dei pettegolezzi più o meno veritieri, la cosa certa è che stanno vivendo separati: l'imprenditrice ha tenuto la casa a CityLife appena ristrutturata, mentre il cantante ha preso in affitto un attico ai Navigli. È stato proprio quest'ultimo che sui social ha rivelato alcuni piccoli dettagli della sua nuova vita da single e lo ha fatto con l'ironia che da sempre lo contraddistingue.

Il letto "dei sogni" di Fedez per Leone e Vittoria

Se da un lato Chiara Ferragni ha approfittato del weekend per partire con i figli alla volta di Dubai (dove trascorrerà tutto il periodo di Pasqua), Fedez si è temporaneamente allontanato da Milano per seguire la Formula X Pro Series al Mugello. Ha passato il weekend tra auto da corsa e circuiti e, a differenza delle ultime settimane, non ha perso occasione per fare riferimento alla sua nuova vita da single, a prova del fatto che la crisi con la moglie starebbe diventando sempre più "insuperabile". Ha rivelato di essere alla ricerca dei letti per i bimbi per la nuova casa, lo ha fatto postando la foto di un originale modello a forma di mostro peloso, chiedendo ai fan cosa ne pensassero (gli ha dato anche la possibilità di rispondere "Sto per chiamare i servizi sociali").

Fedez alla ricerca dei nuovi letti per i figli

La "cabina armadio" di Fedez in vacanza

Poco dopo essere tornato in hotel al termine delle gare, inoltre, Fedez ha fatto un primo primo piano su un dettaglio originale: per tutta la vacanza ha accumulato gli abiti che ha indossato su uno sgabello pieghevole presente in camera e ha commentato con ironia "Cabina armadio di design fatta su misura". Insomma, ha dimostrato sia di essere "uno di noi", sia che purtroppo al momento una riconciliazione con la moglie Chiara Ferragni sembra essere solo un'utopia. È stata la prima volta che il rapper ha "sdoganato" sui social la sua nuova vita da single, affrontando tutto con la sua solita simpatia. In quanti continuano a sperare in un ritorno dei Ferragnez?

La "cabina armadio" di Fedez