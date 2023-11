La nuova casa di Chiara Ferragni, in camera da letto c’è il plaid di Hermès da 1.500 euro Chiara Ferragni sui social ha condiviso alcune immagini della sua camera da letto e il dettaglio balzato all’occhio dei fashion addicted è il plaid: è firmato Hermès e costa una fortuna.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez si sono appena trasferiti nella nuova casa a City Life, quella che hanno finito di ristrutturare dopo circa un anno di lavori. Il risultato? Sebbene non sia stato condiviso ancora sui social un "home tour" ufficiale, dalle prime Stories realizzate tra gli interni dell'immobile sono emersi dei piccoli spoiler, dall'enorme cabina armadio di Chiara Ferragni alla scultura luminosa, fino ad arrivare alla stanzetta azzurra di Leone e alla parete dedicata alle foto di famiglia. Nelle ultime ore l'imprenditrice ha anche mostrato la sua camera da letto, lasciando bene in vista un accessorio iper-griffato che di sicuro diventerà l'oggetto del desiderio dei fashion addicted.

La camera da letto di Chiara Ferragni e Fedez

Per la loro camera da letto Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto un colore neutro, il panna, abbinando tende, pareti, arredi e biancheria da letto. Per entrare in stanza è necessario passare davanti lo specchio Ultrafragola ma, considerando che non sembrano esserci porte, probabilmente si tratta di un disimpegno che fa parte sempre della stessa camera. Sul pavimento c'è un tappeto in tinta decorato con delle righe nere sugli orli, mentre accanto al letto matrimoniale (con cassettone) ci sono dei comodini circolari con una maxi lampadina "nuda". All'interno, per la precisione in corrispondenza dei piedi del letto, c'è un ulteriore specchio che dà profondità all'ambiente, per la precisione un modello decorato con dei "fasci" grigio scuro.

La camera da letto di Chiara Ferragni e Fedez

Il plaid griffato in casa dei Ferragnez

Per quanto riguarda la biancheria da letto, attualmente Chiara ha optato per un minimal total white con le lenzuola abbinate alle federe dei sei cuscini di diverse dimensioni (3 a testa), anche se a fare la differenza è stato il plaid posizionato all'altezza dei piedi.

La camera da letto di Chiara Ferragni e Fedez

Gli appassionati di moda avranno sicuramente riconosciuto il logo fin dal primo sguardo: si tratta dell'iconica H di Hermès stampata all-over a contrasto. La copertina è per il 90% in lana Merinos e per l'altro 10% in cachemire ed è destinata a diventare l'oggetto del desiderio di tutti coloro che amano le griffe. Per essere precisi, il modello scelto dai Ferragnez è il plaid Avalon declinato in color biscotto con dettagli bianchi, il cui prezzo sul sito ufficiale della Maison è di 1.500 euro. In quanti sognano di riceverlo sotto l'albero come regalo di Natale?

Plaid Hermès