Il Circo di Natale nell’ufficio di Chiara Ferragni: come ha decorato l’albero al lavoro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Natale si è fatto largo anche negli uffici di The Blonde Salad. Chiara Ferragni, che ama molto questa ricorrenza, ha addobbato prima casa con un grande albero tradizionale, sorprendendo i figli Leone e Vittoria anche con un mini villaggio in miniatura, che i bimbi hanno molto apprezzato. Poi l'influencer ha portato il Natale anche negli spazi di lavoro, per circondarsi di luce e magia anche lì. Si è affidata a un team di fiducia, che da diverso tempo la supporta quando si tratta di allestimenti natalizi. Il risultato è estremamente giocoso, con un tema ben preciso.

L'albero di Natale di The Blonde Salad

Chiara Ferragni per gli uffici di The Blonde Salad ha scelto un albero di Natale a tema: quello circense. Si chiama Circo della Felicità, una creazione che unisce glamour e divertimento, eleganza e creatività, rifacendosi al mondo per eccellenza dello spettacolo e della magia. L'abete verde è decorato interamente con decorazioni che richiamano l'ambito circense: giocolieri, animali, tendoni, giostre, clown che brillano alla luce di un grande cerchio.

Chiara Ferragni a Cartoleria Varzi ha chiesto proprio questo: qualcosa che rispecchiasse lo "spirito pop & positivo del brand", come ha scritto il team di esperti su Instagram, mostrando il risultato finale. Sono loro che hanno curato anche l'allestimento casalingo dell'imprenditrice, la quale ha rinnovato alla cartoleria napoletana la fiducia che viene accordata già da alcuni anni.

Leggi anche Mercatini di Natale in Europa, come riconoscere quelli da evitare

La loro fama nel tempo è cresciuta rendendoli un punto di riferimento in fatto di feste, party e decorazioni: si rivolgono a loro tante celebritiy. Valentina Ferragni, per esempio, ha chiesto (ed è stata accontentata) un albero che raccontasse qualcosa delle sue passioni. Come lei anche Sabrina Ghio, che però ha scelto un albero con maxi fiocco rosso in cima. Significativo anche l'albero di Giulia De Lellis, che non poteva non dedicare alcune palline proprio alla figlia appena nata: le decorazioni nascondono diversi omaggi per la bimba.

Perché il Natale arriva sempre prima

Ormai sono in pochi ad aspettare l'8 dicembre: il Natale arriva sempre prima e vale per le case, i negozi, i centri commerciali, le strade. Tutto si veste a festa già da metà novembre, anticipando di molto il periodo delle feste vero e proprio. Non è una modalità che piace a tutti: anzi, questi periodi possono essere particolarmente stancanti per chi non è in forma, ha la testa affollata di pensieri e di problemi. Li ha anche Chiara Ferragni: nel Processo per il Pandoro Gate e le uova Dolci Preziosi la Procura ha chiesto una condanna a un anno e otto mesi per truffa aggravata. In situazioni come questa c'è chi vive con oppressione e fastidiol'atmosfera natalizia e chi la vede come una fuga, un modo per ritrovare la serenità.