Michelle Hunziker, l’albero di Natale ha gli addobbi bianchi e rosa con orsi polari alla base Il Natale è entrato a casa di Michelle Hunziker: anche lei ha decorato l’albero per iniziare a respirare l’aria delle feste.

Si dice che addobbare l'albero di Natale in anticipo renda più felici e contribuisca a migliorare l'umore e il livello di gioia personale. Michelle Hunziker sembra abbia voluto sperimentare questa credenza, ricreando l'atmosfera delle feste in casa leggermente prima del solito. Siamo a novembre e in casa della conduttrice è già arrivato il Natale: nel soggiorno domina un albero riccamente decorato.

L'albero di Natale di Michelle Hunziker

L'anno scorso per decorare l'albero di Natale, Michelle Hunziker aveva puntato sulla tradizione, optando per uno dei colori più iconici collegato a questa festività: l'oro. Aveva scelto luci, palline e decorazioni tutte di questa nuance glamour ed elegante. Quest'anno ha cambiato tonalità, ma scegliendo ugualmente qualcosa di molto chic e delicato. Anche la conduttrice si aggiunge quindi all'elenco delle celebrity che hanno già portato il Natale dentro le mura domestiche, per godere della sua magica atmosfera. Diletta Leotta per il primo Natale con Aria ha riempito il soggiorno d'oro, Ilary Blasi ha riciclato gli addobbi dello scorso anno comprese le adorabili renne di peluche, Chiara Ferragni ha scelto l'intramontabile rosso con tanti pacchetti regalo alla base dell'albero.

Michelle Hunziker ha azzardato un abbinamento forse insolito, non tradizionale, ma sicuramente di grande effetto: ha abbinato il bianco e il rosa. Si è fatta aiutare da due esperti del settore, molto noti tra le celebrity: Espedito Rusciano (che si è occupato dell'allestimento floreale al matrimonio di Chiara Nasti) e la event creator Giorgia Farina (coinvolta nei 20 anni di Maria Esposito e nel baby shower di Cristina Marino per l'arrivo del secondogenito).

Ecco quindi un albero di Natale semplice ed elegante con neve finta sui rami verdi, palline opache e altre specchiate di diverse dimensioni e piume colorate. Alla base, ci sono due orsetti polari che danno un ulteriore tocco natalizio all'atmosfera già molto festosa. La scelta è piaciuta molto sia ai fan che a Leone, l'amatissimo cagnolino della showgirl.