Il Natale a casa di Michelle Hunziker: l’albero con maxi palle e luci dorate Il Natale è arrivato anche a casa di Michelle Hunziker che ha mostrato il suo albero 2022 tutto dorato.

A cura di Clara Salzano

Michelle Hunziker mostra il suo albero di natale

Manca esattamente un mese alla Vigilia di Natale ma sono sempre più le star che addobbiamo la propria casa in vista delle festività. Nonostante la data per decorare l'albero, secondo la tradizione, sia l'8 dicembre, sono in tanti a decidere di anticipare l'atmosfera natalizia in casa, probabilmente per goderne più a lungo e far entrare nella propria dimora lo spirito del Natale. Se Chiara ferragni e Fedez hanno anticipato tutti decorando casa a inizio novembre 2022, presto anche altri Vip hanno seguito l'esempio. Adesso è il turno di Michelle Hunziker che ha mostrato il suo albero di Natale 2022 tutto dorato.

Michelle Hunziker in abito da per le feste

L'albero di Natale di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker condivide sempre molti video e foto dalla sua casa e di recente ha mostrato come ha addobbato il suo albero di Natale, tra i cani che ci giocano attorno e provano anche a distruggere le decorazioni. Gli addobbi scelti da Michelle Hunziker per il suo Natale 2022 sono tutti nei toni del dorato.

L’albero di Natale dorato di Michelle Hunziker

L'albero di Natale dorato di Michelle Hunziker è stato posizionato in salotto, tra i divano e un mobile basso, proprio davanti alla grande vetrata panoramica della casa della famosa showgirl. Il pavimento in parquet chiaro della salotto di casa di Michelle Hunziker ben si abbina ai colori scelti per il suo albero di Natale. Non è di dimensioni enormi l'abete scelto dalla mamma di Aurora Ramazzotti ma è ricco di decorazioni.

Leggi anche Dove vive Michelle Hunziker: la villa da sogno con maxi divani e una bellissima terrazza

Addobbi dorati

Sull'albero di natale di Michelle Hunziker spiccano enormi palle coloro oro con piccole luci gialle, pigne e stelle dorate. L'abete risulta così pieno di addobbi che si fatica a vedere i rami dell'albero. Ci sono anche alcune decorazioni con il volto di Babbo Natale in rilievo che calano il salotto nella perfetta atmosfera delle feste.