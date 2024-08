Cos’è la Cortisol Face, il nuovo trend di TikTok che promette di sgonfiati il viso riducendo lo stress

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

"Non sei grassa, hai solo la Cortisol face", dice Anci sorridendo in camera. Iniziano più o meno tutti così i video su TikTok che promettono di sgonfiati il viso con tre, cinque, dieci (dipende dall'influencer di turno) "semplici mosse". Possono essere tisane, prodotti, programmi, esercizi, yoga, diete strane, l'obbiettivo è ridurre il livello di cortisolo. "Siamo stressate, e produciamo questo ormone che gonfia il viso, ma si può ridurre, guarda qui", ed ecco che sullo schermo compare una foto prima e una foto dopo, il volto è lo stesso ma più affilato. I video raccolgono milioni di visualizzazioni e la Cortisol Face diventa per i beauty influencer l'ennesimo trend da cavalcare. Come spesso succede quando si tratta di social, siamo davanti a soluzioni semplici per problemi difficili.

"Penso che la tendenza del ‘viso al cortisolo' stia cercando di spiegare un problema estetico percepito, come un viso rotondo, e di medicalizzarlo, per poter prendere il controllo e risolverlo", ha spiegato Cristina Psomadakis, dermatologa di Londra, al New York Times.

"Questa nuova moda della cortisol face è solo l'ultima preoccupazione causate dai social media. Spesso, le persone attribuiscono un sintomo apparente, o un difetto fisico percepito, a una singola causa, ma non è così". Su TikTok però gli influencer sventolano soluzioni rapide, promettendo ormoni bilanciati e mascelle scolpite. "Stanno sfruttando la tendenza per mostrare un prima e dopo, diventare virali e attirare le persone", ha sottolineato Vanessa Oly, nutrizionista certificata e fondatrice di Root & Remedy Wellness con sede a Toronto.

Cos'è è la Cortisol Face

Il cortisolo viene anche chiamato "ormone dello stress" gestisce infatti la risposta del corpo rispetto alle minacce percepite, fisiche ma anche psicologiche. Serve anche per regolare la pressione sanguigna, il glucosio e il metabolismo. La semplificazione dei social però l'ha ridotto a un fattore connesso allo stress cronico che causa stanchezza, gonfiore del viso e pelle spenta. Ed ecco che associando in modo approssimativo qualche dato scientifico compare il trend Cortisol Face, chiamata anche moon face, per il gonfiore che rende tondo il volto.

Come sempre una parte di verità c'è, i livelli di cortisolo potrebbero essere più alti quando si è stressati, "ma ciò non equivale necessariamente a una malattia o a un processo patologico", ha spiegato Psomadakis. Possono esserci picchi temporanei durante la giornata, dovuti per esempio all'assunzione di alcool, cibi troppo salati, zuccherati o alla mancanza di sonno. È possibile quindi svegliarsi con il viso gonfio dopo una serata impegnativa o una giornata intensa. Molto spesso basta semplicemente tornare a una routine più sana per vedere i primi segni di miglioramento. Come spiega Rajita Sinha, psicologa clinica autorizzata e direttrice dello Yale Interdisciplinary Stress Center, "dovrebbero esserci livelli di stress molto, molto alti per avere un effetto più visibile e non transitorio".

Altre cause del gonfiore del viso

Che poi, non è detto che la colpa sia proprio del cortisolo. Il gonfiore al viso può essere dovuto a più cause, potrebbe esserci una reazione allergica, un'infezione ai seni nasali, un accumulo di liquidi intorno al viso ma anche qualche problema al sistema linfatico o circolatorio. "Tutti i sintomi che le persone descrivono, posso spiegarli dal punto di vista medico attraverso una costellazione di fattori, anziché uno solo", ha sottolineato Psomadakis.

Il gonfiore al viso potrebbe anche essere dovuto alla sindrome di Cushingn un raro disturbo spesso causato dall'assunzione di farmaci steroidei "e non da stili di vita non sani o dallo stress quotidiano", ha precisato Roberto Salvatori, endocrinologo e direttore medico presso il Johns Hopkins Pituitary Center. "La maggior parte delle persone con un viso rotondo o gonfio molto probabilmente non ha la sindrome di Cushing." Non basta infatti un video su TikTok per diagnosticare un disturbi, servono esami del sangue e il confronto con uno specialista.