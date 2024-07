video suggerito

Il passo di Geolier su El Pibe De Oro è virale: su TikTok tutti ballano po po po Su TikTok è diventato virale un passo che Geolier fa sulla coda di El Pibe de oro: i suoi fan stanno condividendo al ritmo di po po po.

A cura di Redazione Music

Verso la fine del video di El Pibe de Oro, singolo che ha anticipato l'uscita dell'ultimo album di Geolier, Dio lo sa, mentre la canzone si avvia verso la fine e il testo ormai è andato lasciando solo un continuo "po po po po po po", si vede il rapper fare un ballo molto semplice, non sembra neanche una cosa voluta, ma solo un gesto che il cantante usa per portare il tempo, braccia larghe piegate sui gomiti ad altezza fianchi e capo abbassato. È una cosa quasi impercettibile, benché ripetuto in vari contesti: in una casa, in studio, in auto e ifine mentre il rapper è all'interno dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove ha tenuto tre concerti qualche settimana fa.

Eppure quei pochi secondi e quei pochi movimenti stanno diventando un tormentone sui social e non solo, con un'impennata arrivata proprio dopo i concerti al Maradona, quando Geolier ha cantato El Pibe del Oro rifacendo proprio quei passi. In pochi giorni TikTok è stato invaso da quel balletto e dall'audio della canzone che lo accompagna. I fan del rapper napoletano stanno condividendo tantissimi video di Geolier che lo fa e lo usano come sottofondo per sottolineare il poco interesse verso qualcosa. C'è chi scrive "‘Stanno parlando male di te'. La mia onesta reazione", oppure "Quando capisci che non ne vale più la pena", ma c'è anche chi lo usa i maniera positiva e scrive: "Quando arriva lo stipendio".

Insomma, quel passo è diventato un must del momento sia per lui, che non lesina a farlo sul palco, spesso coprendosi la testa, con scarpe o cappuccio della felpa, ma soprattutto per i suoi fan che lo ripropongono anche sui social. Un altro mattone per raccontare la popolarità enorme del rapper napoletano che a Milano ha ricevuto anche un attestato di stima importante: Lazza, infatti, ospite della tappa meneghina del tour si è complimentato perché neanche lui, milanese, era riuscito a portare tutta quella gente al suo concerto: "Sei a casa mia e hai fatto più gente di me" gli ha detto il rapper che ha collaborato in Idee chiare. Geolier, intanto, ha chiuso al decimo posto degli album più ascoltati nella prima metà del 2024 con Il coraggio dei bambini, uscito a gennaio 2023, mentre Dio lo sa, uscito da solo un mese è undicesimo, mentre I p' me, tu p' te è la seconda canzone più ascoltata fino a oggi, quest'anno.