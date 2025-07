Cadavere trovato nel Po in centro a Torino: il corpo era in acqua da tempo

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Tragica scoperta a Torino. Un cadavere è stato individuato nel Po all'altezza della Diga Michelotti, nel centro della città, all'inizio di corso Casale. Quando è stato lanciato l'allarme, forse da un passante, sul posto sono arrivati in pochi minuti la polizia e i vigili del fuoco con varie squadre, attrezzati con corde, barca e sommozzatori. Sarà il magistrato a dare il via libera per il recupero del corpo e a fare tutti gli accertamenti del caso. Stando alle prime informazioni il corpo sarebbe in acqua da tempo. La polizia si occuperà di lavorare per l'identificazione.

Dalle prime informazioni si sa che il cadavere è stato trovato senza documenti, né altri oggetti che possano aiutare l'identificazione. Sembrerebbe che sul corpo non fossero presenti segni di violenza.