video suggerito

Lo Stato Sociale si ferma, l’annuncio durante l’ultimo concerto: “Smettere di correre è necessario” Lo Stato Sociale si ferma. La band, formata da Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi, Alberto Guidetti, Enrico Roberto e Francesco Draicchio, ha deciso di ritirarsi temporaneamente dalle scene. L’annuncio alla fine dell’ultima esibizione allo Sherwood Festival di Padova: “Smettere di correre a questo punto è necessario”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo Stato Sociale si prende una pausa. La band, formata da Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi, Alberto Guidetti, Enrico Roberto e Francesco Draicchio, ha deciso di ritirarsi temporaneamente dalle scene. L'annuncio alla fine dell'ultima esibizione allo Sherwood Festival di Padova lo scorso 25 giugno. Un saluto ai fan che, al momento, non è dato sapere se sarà un arrivederci o un addio. Il gruppo è nato nel 2009 e si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie al secondo posto al Festival di Sanremo 2018 con il brano Una vita in vacanza.

Le parole durante l'ultimo concerto

"Smettere di correre a questo punto è necessario e se torneremo lo dovremo fare essendo contenti di prendere in mano gli strumenti, fare dischi e andare sul palco insieme. Dovremo riprenderci in mano la gioia", hanno spiegato i cinque componenti de Lo Stato Sociale, come riporta Il Corriere della Sera, durante l'ultimo concerto al Festival Sherwood di Padova. Un concerto dal forte valore simbolico, dove per partecipare bastava solo un euro. L'ultimo anno per la band è stato particolarmente difficile anche per via del dolore dovuto alla morte dal manager Matteo Romagnoli. Gli autori del famoso brano Un Vita in Vacanza hanno quindi preferito allontanarsi dalle scene. Un saluto ai fan che al momento non si sa se sarà definitivo o temporaneo.

L'ultimo post su Instagram

Sulla pagina Instagram della band, l'ultimo post fissato risale ad aprile e sembra già lasciar intendere la necessità dei cinque membri di prendersi del tempo:

Nel 2023 questa band ha cambiato per sempre la sua forma, da sei siamo diventati cinque senza volerlo e senza poterlo evitare. Ora abbiamo bisogno di tempo -tanto o poco, non lo sappiamo- per guardarci dentro negli occhi e capire cosa fare da grandi.

Nel lungo messaggio, accompagnato da alcune loro foto, il gruppo annunciava "l'ultimo concerto in un posto del cuore", proprio quello a Padova dello scorso 25 giugno, dal valore simbolico di un euro. Lo Stato Sociale è nato nel 2009 e all'inizio contava tre membri: Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi (frontman) e Alberto Guidetti. Poi nel 2011 si sono aggiunti anche Enrico Roberto e Francesco Draicchio. Nel 2018 hanno partecipato al Festival di Sanremo classificandosi al secondo posto con Una vita in vacanza. Nel 2021 sono tornati sul palco della kermesse con Combat pop.