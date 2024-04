video suggerito

Cosa si potrà fare durante la festa scudetto dell’Inter del 28 aprile: i divieti della Prefettura La Prefettura di Milano ha disposto alcuni divieti per il 28 aprile, quando da San Siro partiranno i pullman scoperti dell’Inter fino in piazza Duomo. Sarà vietata la vendita di bevande alcoliche in varie zone della città, ma rimarranno attivi i servizi al tavolo di bar e ristoranti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

La festa dei tifosi dell'Inter del 22 aprile in piazza Duomo (foto da LaPresse)

L'Inter scenderà in campo domenica prossima, 28 aprile, alle 12:30 nel suo stadio ‘Giuseppe Meazza' per giocare la prima partita da campioni d'Italia 2023-2024. Terminata la partita contro il Torino, due pullman scoperti partiranno da San Siro alle 16 e arriveranno intorno alle 21:30 in piazza Duomo, dopo una sfilata di otto chilometri, dove si concluderanno i festeggiamenti. Per l'occasione, il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto alcuni divieti che saranno validi a seconda delle zone in cui passerà il corteo nerazzurro.

La Prefettura milanese ha disposto il divieto di somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche e della vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante. Non è, invece, sottoposto a limiti il servizio al tavolo di bar e ristoranti.

I divieti saranno in vigore in zona San Siro dalle 10 fino alle 18 nella zona di San Siro, in particolare:

via Tesio

via Harar

via Dessie

via Rospigliosi

via Stratico

via Monreale

piazzale Zavattari

viale Migliara

piazzale Lotto

via Diomede

via Ippodromo

via Patroclo

via Achille

piazzale dello Sport

via Caprilli

Seguendo il percorso previsto dall'Inter per il corteo celebrativo del 20esimo scudetto, i pullman scoperti passeranno per zona Sempione che, quindi, sarà sottoposta ai divieti della Prefettura dalle 15 alle 21. In particolare, nelle vie:

via Canonica

via Moscati

via Massena

via Macchiavelli

via Vigliani

viale Teodorico

piazza Firenze

corso Sempione

viale Melzi d’Eril

viale Giorgio Byron

viale Elvezia

piazzale Biancamano

piazzale Francesco Crispi

L'ultimo tratto del corteo è quello che conduce in piazza Duomo. Lì i campioni d'Italia si affacceranno da Terrazza 21, mentre i tifosi continueranno i festeggiamenti davanti alla cattedrale. Il divieto, quindi, varrà nella fascia oraria che va dalle 16 alle 23 in:

piazza XXV Aprile

bastioni di Porta Nuova

via Melchiorre Gioia

viale della Liberazione

viale Ferdinando di Savoia

piazza della Repubblica

corso Como

corso Garibaldi

via Moscova

via Filippo Turati

Infine, l'ultimo divieto che sarà in vigore il 28 aprile è quello che interessa le aree del Centro di Milano e che sarà valido fino alle 3 del giorno seguente, 29 aprile. E comprende:

via Alessandro Manzoni

via San Marco

via Brera

via Verdi

piazza della Scala

via Santa Margherita

via Giuseppe Mengoni

piazza Duomo

largo Cairoli

piazza Cordusio

piazza San Babila