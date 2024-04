video suggerito

Il sindaco di Milano consegnerà all’Inter l’Ambrogino d’oro per la seconda stella Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è pronto ad accogliere l’Inter a Palazzo Marino per festeggiare lo scudetto: “Pensiamo di dar loro l’Ambrogino d’oro per la seconda stella”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Giorgia Venturini

Dopo la vittoria dello scudetto, tra pochi mesi per l'Inter potrebbe arrivare anche il trofeo del Comune di Milano. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa di lancio della campagna elettorale di Cecilia Strada per le elezioni europee, ha spiegato che "pensiamo di dar loro l'Ambrogino d'oro per la seconda stella, come l'abbiamo data ad Armani basket per la terza stella". Per questo trofeo bisognerà attendere la fine dell'anno, ma a brevissimo il primo cittadino milanese accoglierà i giocatori a Palazzo Marino.

E per soffocare subito eventuali polemiche Sala ha anche precisato: "Per evitare polemiche visto il mio interismo dico subito che è quello che avremmo fatto anche per il Milan quando ha vinto lo scudetto solo che era l'ultima giornata di campionato e i giocatori avevano prenotato aerei quindi non eravamo riusciti a farlo". Un trattamento "standard, la mia passione è irrilevante, è chiaro che mi fa piacere".

Nella serata di ieri lunedì 22 aprile Milano è stata invasa dai tifosi interisti che hanno festeggiato lo scudetto vinto durante il derby a San Siro contro il Milan. L'Inter è campione d'Italia per la ventesima volta nella sua storia, così è arrivata la seconda stella sul petto. Simone Inzaghi ha scritto la storia della sua squadra con un trionfo annunciato da tempo e a cinque giornate dalla fine del campionato. La grande festa è attesa tra le vie di Milano sabato 27 aprile, subito dopo la partita di campionato con il Torino.

La premiazione arriverà invece il 19 maggio, quando l'Inter giocherà in casa contro la Lazio. Una data ancora da confermare, ma in cui potrebbero concretizzarsi i festeggiamenti dell'Inter, suddivisi in due parti prima allo stadio e poi al castello sforzesco.