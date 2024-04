Maria, “sciura Inter” in festa per lo scudetto: “Grazie ai miei amati calciatori, mi hanno fatta felice” Anche Maria Camon, 84 anni, è scesa in strada per la festa dei nerazzurri a Milano. “Tifo Inter dai tempi di Mazzola ma oggi è stato lo scudetto più bello. Mi sono emozionata e divertita” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maria Camon, 84 anni

La squadra vincitrice del ventesimo scudetto dell'Inter la conosce tutta a memoria. E così per omaggiare i suoi adorati calciatori è scesa per le strade di Milano persino Maria Camon, 84 anni e fede sportiva orgogliosamente nerazzurra.

In mezzo a gruppi di tifosi in festa, bandiere e striscioni che celebrano la vittoria dell'Inter c'è anche lei, elegante "sciura" milanese con tanto di rossetto, occhiali da sole e cappotto rosa pastello. "Tifo Inter da quando c'era Mazzola", racconta ai microfoni di Fanpage.it durante i festeggiamenti per la seconda stella, proprio davanti alla sede del club vincitore in zona Garibaldi, con carrozzina e stampelle. "È la mia squadra del cuore, da sempre".

Prima della parata all'aria aperta, la partita del pomeriggio: 2-0 contro il Torino, con il doppio gol di Calhanoglu che ha sigillato la supremazia dei nerazzurri. "L'ho guardata in casa. Mio nipote invece è andato a San Siro", spiega Maria, mentre segue i cori insieme ai parenti. "Seguo l'Inter da tempo ma lo scudetto di quest'anno è stato il più bello, i miei amati calciatori sono stati bravissimi. Dimarco, Barella, Bastoni, Lautaro il Toro… li conosco quasi tutti!".

A loro, i suoi campioni, dedica oggi un messaggio speciale, con il sorriso stampato sulle labbra. "Siete stati davvero bravissimi, mi sono divertita tanto. Grazie, mi avete fatta davvero felice". Magia dello sport, quella di unire e di far emozionare. "Ho seguito tutte le partite, è stato bellissimo". Chissà se si ripeterà presto.