L'Inter riceverà l'Ambrogino d'oro per il 20esimo scudetto e la seconda stella: fissata la data della cerimonia Il sindaco Beppe Sala conferirà all'Inter l'Ambrogino d'oro. La squadra allenata da Simone Inzaghi riceverà il massimo riconoscimento di Milano per il 20esimo scudetto vinto e la conquista della seconda stella.

A cura di Enrico Spaccini

Foto da LaPresse

L'Inter riceverà l'Ambrogino d'oro. Quella che fino a poche settimane fa era solo un'ipotesi, il prossimo venerdì 17 maggio diventerà realtà nella sala Alessi di Palazzo Marino. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, consegnerà ai dirigenti nerazzurri il più prestigioso premio della città mentre la squadra sarà in campo a preparare la partita contro la Lazio in programma alle 18 di domenica 19 maggio.

La cerimonia di conferimento andrà in scena alle ore 11 di venerdì 17 maggio in sala Alessi. Si tratta di un riconoscimento al traguardo raggiunto dalla squadra di Simone Inzaghi con la vittoria del 20esimo scudetto, che consentirà all'Inter di sfoggiare a partire dalla prossima stagione la seconda stella sopra lo stemma. È un evento di grande importanza, voluto per omaggiare il risultato interista come già fatto lo scorso anno con l'Olimpia Milano in occasione del 30esimo scudetto vinto.

La lunga settimana di premiazioni interiste inizierà, però, già domani. Per martedì 14 maggio, infatti, è prevista la cerimonia che celebrerà Simone Inzaghi a Palazzo Gotico a Piacenza. Il 20esimo scudetto nerazzurro è anche il primo mai vinto da un tecnico piacentino e, per questo motivo, sarà omaggiato dalla sindaca Katia Tarasconi.

Infine, domenica 19 maggio avverrà la consegna della Coppa di Campioni d'Italia. Il trofeo dorato sarà consegnato alla squadra intera al termine dei 90 minuti contro la Lazio nell'ultima partita casalinga della stagione (e penultima di campionato). Nel frattempo, la Coppa disegnata dallo scultore e medaglista Ettore Calvelli nel 1960 potrà essere ammirato nel negozio Tim di piazza Cordusio e, a partire dal 20 maggio, al Castello Sforzesco di Milano.