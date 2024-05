video suggerito

Esposta a Milano la Coppa dell’Inter per lo scudetto 2024: dove e quando vederla La Coppa di Campione d’Italia vinta dall’Inter per la 20esima volta nella sua storia è esposta nel negozio Tim di piazza Cordusio a Milano. Il trofeo sarà poi consegnato alla squadra il 19 maggio dopo la partita casalinga contro la Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto da LaPresse

Il prossimo 19 maggio capitan Lautaro Martinez, al termine dei 90 minuti contro la Lazio, alzerà la Coppa di Campione d'Italia al centro del rettangolo verde del ‘Giuseppe Meazza' di San Siro davanti agli oltre 70mila tifosi nerazzurri. Fino ad allora, il trofeo dorato sarà a disposizione di tutti gli interisti che non potranno essere presenti alla 37esima e penultima giornata di campionato di Serie A: Tim, all'ultima stagione da main sponsor, lo esporrà nel suo negozio di piazza Cordusio. Dopodiché sarà esposto al Castello Sforzesco dalla cena di gala della società del 20 maggio.

I tifosi potranno, quindi, vedere in anteprima la Coppa disegnata dallo scultore e medaglista Ettore Calvelli nel 1960 e scattarsi foto con lei, la ventesima conquistata dall'Inter in 116 anni di storia. Il trofeo che vale la seconda stella per i nerazzurri, come da tradizione iniziata nel 2005, sarà consegnata direttamente sul campo ai vincitori dello scudetto all'ultima partita casalinga della stagione.

Questa sarà, appunto, disputata domenica 19 maggio contro la Lazio. Alla cerimonia di premiazione, che si terrà al termine dei 90 minuti di gioco, parteciperà oltre al presidente della Lega Seria A, Lorenzo Casini, anche Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim.

Si tratterà, almeno per il momento, dell'ultima Coppa targata Tim. Dalla stagione 1998-1999, l'azienda di telecomunicazioni ha rivestito il ruolo di "title sponsor" del campionato. A partire da settembre, però, sarà sostituita da Eni con un accordo triennale e con opzione di rinnovo per il 2028 e il 2029. La decisione è stata presa mesi fa dall'assemblea della Lega Serie A che ha approvato all'unanimità l'offerta della società guidata da Claudio Descalzi.