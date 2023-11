Chi riceverà l’Ambrogino d’oro 2023: tra i premiati il comico Andrea Pucci e la studentessa Ilaria Lamera La commissione comunale per le Civiche benemerenze a deciso i premiati di quest’anno: i massimi premi cittadini verranno consegnati, come da tradizione, a Sant’Ambrogio, il 7 dicembre quindi, al teatro Dal Verme. Ecco chi sono i premiati.

A cura di Giorgia Venturini

Il Comune di Milano ha deciso chi si aggiudicherà quest'anno l'Ambrogino d'oro, la massima onorificenza della città consegnata come da tradizione il 7 dicembre, il giorno infatti in cui si festeggia il patrono milanese. L'elenco dei nomi è stato reso pubblico dopo che si è riunita nella giornata di ieri lunedì 14 novembre la commissione comunale per le Civiche benemerenze: i massimi premi cittadini verranno invece consegnati a Sant'Ambrogio al teatro Dal Verme. Ma a chi andrà l'Ambrogino d'oro 2023?

Verranno consegnate cinque medaglie d'oro alla memoria e a ritirarle saranno i famigliari del medico chirurgo ortopedico Angelo Chessa, del sociologo e scrittore Francesco Alberoni, della cantante Adriana Mascagni, del fondatore di Mediaworld ed ex presidente di Sogemi Luigi Predeval e di Giulia Tramontano, la giovane uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello mentre era incinta al settimo mese del loro bambino. Verrà consegnata un'unica medaglia d'oro: l'onore andrà all’Università Statale, che quest’anno ha compiuto 100 anni. Non avrà invece l'Ambrogino d'oro ma un attestato di civica benemerenza Ilaria Lamera, la studentessa del Politecnico che ha fatto partire le proteste in tenda contro il caro affitti davanti all'università. A ricevere un attestato è anche la Cascina Cuccagna.

Ecco chi saranno i premiati sul palco del teatro Dal Verme: Carlo Arnoldi, ex presidente associazioni familiari vittime di Piazza Fontana; Amalia Ercoli Finzi, ovvero la prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica; Silvia Vegetti Finzi, psicologa e pedagogista; il comico Andrea Pucci (il cui vero nome Andrea Baccan); Giacinto Siciliano, direttore del carcere di San Vittore; Francesca Pasinelli, direttore generale della Fondazione Telethon; Bruno Andreoni, chirurgo e presidente di Fondazione Luvi e fondatore di Hospice Cascina Brandezzata; Bernardo Misaggi, presidente della Società Italiana Chirurgia Vertebrale e Scoliosi; Giuseppe De Bellis, direttore di Sky Tg24; Andrea Jarach, editore e imprenditore oltre che esponente della comunità ebraica cittadina; Emad Al Jaber, il cardiochirurgo del Monzino; Vanessa Sangiorgi, la donna che si è improvvisata ostetrica per una sua vicina di casa che stava partorendo; Giorgio Rondelli, l'allenatore degli atleti olimpici; l'operatrice culturale Cristina Mainardi e l'architetto Francesco Borella.

A ricevere gli attestati di civica benemerenza sono: l'acli Lambrate; l'associazione Fonografici Italiani AFI; l'associazione Greem – Gruppo Ecologico Est Milano; l'associazione MAB Maria Antonietta Berlusconi; l'associazione Nazionale Autieri d’Italia – Sezione di Milano; l'associazione QUATTRO; l'associazione Vill@perta; Caffa Franca; Caffè Milano; Calcaterra Diego; Cascina Cuccagna; Comitato MI’mpegno; Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria CAeB; Corti Dominique; Fondazione Aquilone Onlus; Fondazione Foresta dei Giusti Gariwo onlus; Fondazione Genitori per l’Autismo Onlus; Fondazione MUBA Museo dei Bambini Milano; Lamera Ilaria e Osservatorio Metropolitano di Milano.