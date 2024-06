video suggerito

La scaletta del concerto di Doja Cat all’ippodromo San Siro di Milano: l’ordine delle canzoni Oggi, giovedì 27 giugno, alle 21:30 ci sarà il concerto di Doja Cat all’Ippodromo Snai di San Siro. L’unica data italiana della cantante, è inserita all’intero degli I-Days di Milano. Nella scaletta non mancheranno successi come “Paint the town red”, “Woman” e “Say So”, brano che l’ha resa famosa al grande pubblico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

Nella giornata di oggi, giovedì 27 giugno 2024, l'Ippodromo Snai di San Siro ospiterà il concerto di Doja Cat, famosissima cantante, rapper e produttrice statunitense, vincitrice anche di un Grammy Award, che sta scalando le classifiche mondiali con i suoi singoli . La quarta giornata degli I-Days di Milano si concluderà proprio con la sua esibizione che inizierà alle 21:30 in quella che è l'unica data italiana dell'artista.

Doja Cat, il cui vero nome è Amala Ratna Zandile Dlamini, ha 29 anni ed è in attività dal 2013. È diventata famosa (e virale su TikTok) con i brani "Girlfriend" e "Say So" nel 2019 e, poi, non si è più fermata. Finora ha pubblicato quattro album in studio e si è esibita in tutto il mondo. Il suo ultimo lavoro discografico è "Scarlet" che comprende brani come "Attention" e "Paint the Town Red". Questo brano ha raggiunto 1 miliardo di stream, 200 milioni di views su Youtube e la prima posizione della classifica globale di Spotify. E saranno proprio i brani di "Scarlet" a essere i protagonisti del concerto di questa sera.

Doja Cat, nata e cresciuta a Los Angeles in una famiglia di artisti, è una figura controversa, ma anche molto popolare. Accanita sostenitrice della body positivity, l'artista è molto auto ironica nei suoi video sui social (è molto presente su TikTok), divertente, ma a volte anche molto critica nei confronti di qualsiasi forma di discriminazione o di maleducazione.

La scaletta del concerto di Doja Cat a Milano

Nella quarta giornata degli I-Dyas del 27 giugno, Doja Cat si esibirà alle 21:30, ma i cancelli dell'Ippodromo Snai di San Siro a Milano si apriranno dalle 17:30. Prima dell'esibizione della protagonista americana, ci saranno alle 18:20 Hemlocke Springs e alle 19:45 l'italianissima Big Mama.

Di seguito, la possibile scaletta del concerto di Doja Cat di questa sera:

WYM Freestyle

Demons

Tia Tamera

Shutcho

Agora Hills

Attention

Often

Red Room

Balut

Gun

Ain't Shit

Woman

Say So

Get Into It (Yuh)

Need to Know

Paint the Town red

Streets

Fuck the Girls (FTG)

97

Can't wait

Ouchies

Wey Vagina