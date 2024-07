video suggerito

La scaletta del concerto di Calcutta a Milano: l’ordine delle canzoni Il 17 luglio 2024 si svolgerà all’ippodromo San Siro di Milano il concerto del cantante Calcutta: si tratta di un evento del Milano Summer Festival ed è inserito nel tour estivo del cantautore. Di seguito la scaletta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Il 17 luglio 2024 alle ore 21 si svolgerà il concerto del cantante Calcutta. Il Relax tour estivo è inserito nel programma del Milano Summer Festival: il tour infatti toccherà tutti i più importanti festival italiani, tra cui Rock in Roma e il Lucca Summer Festival. Calcutta, all'anagrafe Edoardo D'Erme, è tra gli artisti che sta lasciando un segno nel panorama della musica indipendente italiana. Tra i suoi brani di successo ci sono Gaetano, Paracetamolo o Che cosa mi manchi a fare. Subito dopo Milano, si esibirà ad Alghero, Cosenza, Palermo e Pasteum.

Recentemente è stato al centro della cronaca perché la compagna Angelica Schiatti ha denunciato l'ex compagno Morgan per stalking. Calcutta, attraverso le sue stories, ha spiegato che i fatti emersi sono solo una piccola parte di quanto la fidanzata ha vissuto e ha poi affermato di voler interrompere qualsiasi rapporto con la casa discografica Warner Italia perché aveva offerto "un contratto a questo persecutore nonostante fosse a conoscenza dei fatti. Per questo mi sembra giusto interrompere ogni mio possibile rapporto lavorativo con questa etichetta. Le canzoni che scrivo non saranno più disponibili per gli/le interpreti del loro roster, e tutti i suoi dipendenti non sono più i benvenuti ai miei concerti. Non sarà un piacere neanche incontrarli per strada sinceramente perché chi si comporta così restando in silenzio ai miei occhi è complice. Guardatevi dentro ogni tanto".

La casa discografica ha poi affermato di aver dato mandato ai propri legali "per interrompere il rapporto contrattuale in corso con l’artista Morgan lasciando che la questione sia dibattuta nelle giuste sedi".

La scaletta del concerto di Calcutta a Roma

I fan attendono con ansia il concerto di mercoledì sera. Il suo ultimo album è stato fin da subito un successo che è arrivato dopo cinque anni dall'ultimo. Per il momento non è ancora chiaro chi saranno gli ospiti previsti per la data milanese. Tra i brani attesi ci saranno sia gli ultimi 2minuti, loneliness ma anche i più vecchi come Oroscopo, Cosa mi manchi a fare, Gaetano e Frosinone. Ecco quindi la possibile scaletta del concerto:

Coro (se non esistessero i soldi, noi due dove saremmo…?)

2minuti

Cosa mi manchi a fare

Controtempo

Orgasmo

Milano

Limonata

Loneliness

Giro con te

Hübner

Ghiaccioli

Le barche

Oroscopo

Sorriso (Milano Dateo)

Kiwi

Nuda nudissima

Gaetano

Preoccuparmi

Frosinone

Del verde

SSD

Allegria…

Paracetamolo

Pesto

Tutti