La scaletta del concerto di Geolier a Rho Fiera Milano: l’ordine delle canzoni

Sabato 6 luglio l'attesissimo live di Geolier a Rho Fiera Milano. Ecco la probabile scaletta del concerto: tanti i brani dell'ultimo album "Dio Lo Sa", già in vetta alle classifiche.

Sabato 6 luglio alle 21 arriva alla Fiera di Milano (Rho) anche Geolier, il rapper partenopeo doc che ha conquistato il secondo posto a Sanremo 2024 con il brano I' p' me tu p' te e scalato i vertici delle classifiche nazionali in pochissimi anni. E così uno dei giudici del talent Nuova Scena porta sul palco del Fiera Milano Live 2024 pezzi storici e le nuovissime canzoni realizzate a fianco di nomi come Shiva, Lazza, Sfera Ebbasta, Guè, Ultimo e Luché.

Una carriera, quella del giovanissimo Emanuele Palumbo, che è già da record. L'ultimo album Dio Lo Sa, pubblicato poche settimane fa, è volato subito in testa alla classifica e ha posizionato oltre 20 canzoni nella top 100 dei singoli. Nelle prime 24 ore di uscita il disco ha totalizzato 8,5 milioni di streaming e un aumento del 32 per cento di ascolti rispetto al lavoro precedente.

La scaletta del concerto di Geolier a Rho Fiera Milano

La scaletta della data milanese di Geolier, salvo cambiamenti, dovrebbe seguire ordine delle canzoni eseguite nelle precedenti date di Messina, Roma, Servigliano. Ecco l'elenco:

Per sempre

Money

So fly

Presidente

Si stat’ tu

Me vulev fa ruoss

Scumpar

Moncler

Ricchezza

Episodio d’amore

Idee chiare

Chiagne

Narcos

Maradona

Capo

Nu parl, nu sent, nu vec

2 secondi

Il male che mi fai

Già lo sai

Vogl sul a te

Na catena

Emirates

L’ultima poesia

I p’ me, tu p’ te

Napoletano

M’manc

X caso

I’ t’o giur

Campioni in Italia

Amo ma chi t sap

CLS

Cadillac

Dio lo sa

El pibe de oro

P Secondigliano

Una come te

Finché non si muore

Come vuoi

Give You My Love