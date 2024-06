Geolier mantiene le promesse, il suo album Dio lo sa vola primo in classifica

video suggerito

A cura di Redazione Music

Geolier a Sanremo 2024 (LaPresse)

Non c'erano dubbi che Dio lo sa, ultimo album di Geolier sarebbe volato in testa alla classifica degli album più ascoltati/venduti della settimana, quello che bisognava capire erano le proporzioni. Non "se", ma "in che modo" e, ovviamente, il modo è stato esagerato, come il rapper napoletano ci ha abituato in questi anni in cui si è costruito una reputazione ormai consolidata grzie alle canzoni, al flow e poi grazie ai numeri, che da soli servono sempre a poco. Dopo il successo enorme de Il coraggio dei bambini non era facile ripetersi, così Geolier ha deciso di pubblicare un album da 21 canzoni che rappresentassero, pure, uno specchio più ampio di suoni da mostrare. Una sorta di tavolozza che potrebbe anche darci qualche indicazioni su quale potrebbe essere il futuro dell'autore del Pibe de oro del rap nazionale.

Dio lo sa, annunciato in maniera enigmatica durante la sua prima esibizione al Concertone del Primo Maggio, è volato subito in testa alla classifica, piazzando anche oltre 20 canzoni nella top 100 dei singoli. I numeri dicono che nelle prime 24 ore di uscita, il disco ha totalizzato 8.499.599 stream, con un incremento del 32% di ascolti rispetto al suo album precedente a cui si aggiungono anche i numeri dei video, con "Si stat' tu", Io t' Giur" con Sfera Ebbasta e "Nu parl, nu sent, nu vec" nelle prime tre posizioni dei trend su Youtube, nonostante fossero i lyric video e non quelli ufficiali; quasi tutte le canzoni dell'album, poi, sono oltre il milione di stream, tranne l'ultima (almeno per ora) che è a 920 mila, a conferma di quanto nonostante la lunghezza e la modalità di fruizione di questi anni, i fan lo ascoltino per intero.

Al secondo posto della classifica risale Tony Effe con Icon, che si scambia di posto con il repack de La divina commedia, album di Tedua che questa settimana è al terzo posto. Dopo aver esordito in testa, Angelina Mango e il suo poké melodrama scendono di poco e si piazzano al quarto posto, davanti a "Altrove", ultimo album di Ultimo che conquista una posizione e si piazza quinto, davanti a Piero Pelù che con il suo nuovo Deserti esordisce in sesta posizione. Ferite di Capoplaza scende in settima posizione, davanti a radio Sakura, ultimo album di Rose Villain, I nomi del diavolo di Kid Yugi che continua a mantenere le posizioni alte della classifica, mentre in decima posizione resiste Billie Eilish con Hit me hard and soft.