La scaletta del concerto di Ariete a Milano: l’ordine delle canzoni al Castello sforzesco Alle 21:30 della sera di oggi, venerdì 21 giugno 2024, la cantautrice romana Ariete si esibirà al Castello Sforzesco di Milano. La data fa parte del suo tour estivo “La Notte d’Estate”, che porta in giro per l’Italia i maggiori successi della cantante come “Mare di guai” e “Rumore”, presenti in scaletta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Alle 21:30 di questa sera, venerdì 21 giugno 2024, Ariete si esibirà in concerto nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano. La giovane artista romana, classe 2002, porterà il suo tour "La Notte d'Estate" nella suggestiva cornice del Castello meneghino. L'evento fa parte della rassegna musicale "Estate al Castello 2024" che inizia proprio questa sera con l'esibizione di Ariete. Nella scaletta di questa sera non potranno mancare i suoi pezzi più famosi come "L'ultima notte", "Mare di guai" e "Rumore".

La giovane cantante 22enne, il cui vero nome è Arianna Del Ghiaccio e Ariete fa riferimento al suo segno zodiacale, è diventata famosa per aver partecipato al programma televisivo X-Factor 13. È stata eliminata prima dei live, nella fase dei Bootcamp, ma da quel momento la sua carriera è andata in crescendo. Tanto che nel 2023 è stata una concorrente del Festival di Sanremo con la canzone "Mare di guai", con la quale si è aggiudicata il 14esimo posto.

La scaletta del concerto di Ariete

La data di questa sera è nuova e non era prevista nel suo tour iniziale. "La Notte d'Estate 2024" è iniziato venerdì 14 giugno a Torino, per poi proseguire a Roma, Ancona, Brescia, Palermo, Follonica e tante altre fino a quella finale a Olbia, prevista per il 15 agosto. Ma le date sono in continuo aggiornamento. Lo ha fatto sapere la stessa Ariete sui suoi canali social in cui si vede la data aggiunta a Milano, insieme ad altre due a Trento e Atri.

Di seguito la scaletta del concerto di questa sera al Castello Sforzesco di Milano, i cui cancelli apriranno alle ore 18:30:

Cose in comune

Un'altra ora

Mille guerre

Dormiveglia

Caramelle

L

Nostalgia

Solo te

Amianto

Spifferi

Ossa rotte

Pillole

Castelli di lenzuola

Rumore

Quel bar

Avviso

Cicatrici

Iride

Mare di guai

Venerdì

L'ultima notte

18

Il successo della cantautrice romana è tangibile: incanta i palazzetti con i testi delle sue canzoni. Come "Ossa rotte", che parla del dolore che si prova per la separazione "da una convivenza forzata", oppure "Mare di guai", che racconta di una relazione tra la cantautrice e una ragazza. È lo stesso brano con cui si è presentata a Sanremo 2023. È entrato nella storia della kermesse per essere il primo singolo a cantare di una relazione omosessuale.