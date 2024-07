La scaletta del concerto di Zucchero allo stadio San Siro di Milano: l’ordine delle canzoni

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Foto Matteo Rasero/LaPresse

Giovedì 4 luglio 2024 alle 20 si svolgerà allo stadio San Siro di Milano il concerto di Zucchero. Il cantante è impegnato in un tour negli stadi dal nome "Overdose d'amore World Tour". Di seguito sarà possibile trovare l'elenco dei brani scelti dall'artista. Tra questi ci sono alcuni successi come "Vedo Nero", "Baila", "Diamante", "X colpa di chi".

Zucchero, all'anagrafe Adelmo Fornaciari, è nato a Roncocesi sul Po, una frazione del comune di Reggio Emilia. In alcune interviste ha raccontato che il successo è arrivato con il brano "Donne" nonostante si fosse classificato al penultimo posto al Festival di Sanremo. Negli anni è diventato tra i principali esponenti del blues in Italia. Nel suo palmares vanta tantissime collaborazioni tra cui Sting, Eric Clapton, Miles Davis e ancora Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli.

Prima di San Siro, l'artista si è esibito allo Stadio Dall'Ara di Bologna e anche in altri parte del mondo come a Saint-Maurice-de-Rémens (Francia), a Chicago, Toronto e New York. Dopo San Siro volerà nel Regno Unito e in altri Paesi Europei. Per le date italiane, i biglietti possono essere acquistati su TicketOne. Per quelle europee e internazionali basterà cercare sul sito ufficiale dell'artista dove si potrà essere reinderizzati sui siti web dei rivenditori ufficiali.

La scaletta del concerto di Zucchero a San Siro

Durante il concerto di oggi porterà anche la celebre canzone Miserere, che era stata realizzata in collaborazione con Luciano Pavarotti.

Non solo successi internazionali. Zucchero è infatti autore di brani di altri artisti italiani. Tra questi c'è Luce, cantata da Elisa, e Di Sole e di Azzurro di Giorgia. Di seguito quindi la possibile scaletta del concerto di San Siro, che dovrebbe essere la stessa eseguita a Udine e Bologna. Ricordiamo che, ovviamente, potrebbe subire anche variazioni degli ultimi minuti:

Spirito nel buio

Soul Mama

Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle…

La canzone che se ne va

Quale senso abbiamo noi

Partigiano reggiano

Vedo nero

Amor che muovi il sole (inedito – prima esecuzione in assoluto)

Pene

Il volo

Facile

Con le mani

Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica

Baila (Sexy Thing)

Iruben Me

Menta e rosmarino

Soldati nella mia città

Un soffio caldo

Senza rimorso

Miserere

Nutbush City Limits (solo band)

Jumpin’ Jack Flash (solo band)

Honky Tonk Train Blues (solo band)

Dune mosse

Diamante

X colpa di chi?

Diavolo in me

Chocabeck

Hey Man

Il bluesman ha collezionato diversi successi in Italia e all'estero. Come anticipato, sono diverse le collaborazioni che ha potuto vantare. Nel 1990, quando pubblica l'album Oro incenso e birra, è partito per un tour europeo in coppia con Eric Clapton. Nel 1991 ha invece collaborato con Paul Young, con cui ha inciso Senza Una Donna. Si è poi esibito allo stadio Wembley per commemorare l'artista Freddie Mercury.