Il significato di Luce (tramonti a nord est), la canzone di Elisa a Sanremo 2001 Era il 2001 quando Elisa si affermò definitivamente nel panorama musicale nazionale vincendo il Festival di Sanremo con “Luce (tramonti a nord est)”, la sua prima canzone scritta interamente in italiano. A contribuire alla nascita di quella canzone anche Zucchero, che la aiutò con la traduzione dall’inglese. Il brano verrà riproposto dall’artista in duetto con Giorgia durante la serata delle cover a Sanremo 2023.

Tra le canzoni che hanno segnato la storia del Festival di Sanremo nel nuovo millennio c'è sicuramente "Luce (tramonti a nord-est)" di Elisa. Il brano viene riproposto dall'artista durante la serata delle cover che si terrà il 10 febbraio dove duetterà con Giorgia che è in gara tra i big di Sanremo 2023 con il brano "Parole dette male". Elisa presentò questa canzone al Festival di Sanremo del 2001, condotto quell'anno da Raffaella Carrà, finendo per vincere quell'edizione e consacrandosi presso il pubblico italiano come cantautrice anche in lingua italiana, visto che la notorietà precedente era dovuta a una produzione totalmente declinata in lingua inglese.

Il brano era stato scritto inizialmente da Elisa nel 2000, con un testo in inglese dal titolo Come Speak to Me. Per l'occasione sanremese, venne però sottoposto a Zucchero Fornaciari, il quale contribuì alla traduzione della canzone lavorando in particolare al ritornello, con il passaggio "siamo nella stessa lacrima" attribuibile proprio a lui. Alla traduzione partecipò anche la madre della cantante, che mise la sua firma sulla prima canzone in italiano cantata dall'artista triestina.

Il testo di Luce

Parlami, come il vento fra gli alberi

Parlami, come il cielo con la sua terra

Non ho difese ma

Ho scelto di essere libera

Adesso è la verità

L'unica cosa che conta

Dimmi se farai qualcosa

Se mi stai sentendo

Avrai cura di tutto quello che ti ho dato

DimmiSiamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorniAscoltami

Ora so piangere

So che ho bisogno di te

Non ho mai saputo fingere

Ti sento vicino

Il respiro non mente

In tanto dolore

Niente di sbagliato

Niente, nienteSiamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella

Siamo luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni in una lacrima

Come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorniIl sole mi parla di te (mi stai ascoltando, ora?)

La luna mi parla di te (avrà cura di tutto quello che mi hai dato)Anche se dentro una lacrima, come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni, in una lacrima come un sole e una stella

Siamo luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni

Ascoltami

Ascoltati

Ascoltami

Ascoltami

Ascoltami

Ascoltami

Ascoltati

Il significato di Luce

Il concepimento del brano nasce da un quadro dipinto dalla stessa cantante nel quale è raffigurato un volto sul quale scorre una lacrima. Proprio Elisa, in una dichiarazione passata, ha dato una forma più consistente alle parole di quella canzone e allo stato emozionale che ha contribuito alla stesura di quel testo: "E' una canzone che parla di una donna che chiede al suo uomo di parlare, di comunicare sinceramente, senza barriere. Una storia mia, vera, accaduta nella mia terra, in Friuli: la storia di persone che hanno un progetto di vita insieme, ma che poi capiscono che non si realizzerà. Proprio per questo ho voluto che fosse in italiano, perché si capisse esattamente quello che dicevo. Una cosa che mi ha toccato nel profondo, che mi ha portato a prendere strade diverse da quelle che pensavo di prendere". Rileggere il testo della canzone alla luce di queste parole rende più chiaro il senso di una canzone ricca di immagini poetiche, metafore e similitudini, portandola su un piano di concretezza maggiore.