La scaletta del concerto di Brunori Sas a Milano: l'ordine delle canzoni all'Assago Forum Grande attesa per il concerto di Brunori Sas al Forum di Assago di Milano. Il cantautore calabrese si esibirà in una doppia data, di cui la prima è andata sold-out, previste per il 30 e il 31 marzo.

A cura di Ilaria Quattrone

Dopo mesi di attesa, finalmente, anche al Forum di Assago di Milano andrà in scena il concerto del cantautore calabrese Brunori Sas, all'anagrafe Dario Brunori. L'artista – reduce dal terzo posto al Festival di Sanremo – si esibirà in una doppia data, di cui la prima è andata sold-out. Il suo tour 2025 è iniziato lo scorso 14 marzo da Vigevano e il 29 e il 30 marzo sarà, come detto, al Forum di Assago dove si esibirà non solo con il suo successo sanremese L'albero delle Noci, ma anche con i brani che ancora oggi emozionano: La verità, Per due che come noi o ancora Canzone contro la paura.

La scaletta con le canzoni di Brunori Sas a Milano

Ecco la probabile scaletta del concerto di Brunori Sas al Forum di Assago di Milano, soggetta ovviamente a qualche modifica dove non mancheranno i grandi successi che hanno marchiato la carriera di Brunori Sas:

Il pugile

Il morso di Tyson

La ghigliottina

L'uomo nero

La vita com'è

Come stai

Il costume da torero

Pomeriggi catastrofici

Guardia giurata

Per due che come noi

Purple haze (cover di Jimi Hendrix)

Capita così

Lamezia Milano

Più acqua che fuoco

Al di là dell'amore

Per non perdere noi

Fin'ara luna

Kurt Cobain

Luna nera

Colpo di pistola

Canzone contro la paura

Guardia '82

La verità

L'albero delle noci

I fan attendono con ansia il ritorno di Brunori Sas a Milano. Il tour è dedicato al nuovo album L'albero delle noci che è stato pubblicato il 14 febbraio scorso. All'interno c'è la traccia che ha permesso al cantautore di poter conquistare il terzo posto al Festival di Sanremo e che dovrebbe chiudere i concerti milanesi.