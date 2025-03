video suggerito

La scaletta del concerto di Jovanotti al Forum di Milano: l'ordine delle canzoni Jovanotti è arrivato al Forum di Milano per 12 date del suo Palajova 2025. Il cantante romano sarà accompagnato sul palco dalla J street band, con cui canterà i suoi maggiori successi e i pezzi del nuovo album Il Corpo Umano Vol.1. Ecco quale potrebbe essere la scaletta dei concerti.

A cura di Enrico Spaccini

Lorenzo Jovanotti (foto da Instagram)

Questa sera, martedì 11 marzo 2025, a partire dalle ore 21:00 andrà in scena al Forum di Assago la prima di 12 serate del tour di Lorenzo Jovanotti previste per Milano. Il Palajova 2025, come lo ha chiamato il cantante romano, conta in tutto 49 date, molte delle quali già sold out. Jovanotti poterà in scena i suoi più grandi successi, oltre alle nuova canzoni pubblicate nell'album Il Corpo Umano Vol.1. Di seguito troverete la scaletta che il cantante potrebbe seguire durante le serate milanesi (11-12-14-15-17-18 marzo e 5-6-8-9-12-13 maggio) in base alla prima data dello spettacolo che si è tenuto a Pesaro lo scorso 4 marzo.

La scaletta dei concerti di Jovanotti al Forum di Milano

Ad accompagnare Jovanotti sul palco, per circa 145 minuti di esibizione, ci sarà la J street band composta da: Saturnino (basso), Adriano Viterbini (chitarra), Christian Rigano (tastiere elettroniche), Franco Santarnecchi (tastiere analogiche), Carmine Landolfi (batteria), Moris Pradella (seconda chitarra, cori), Micol Touadi e Jennifer Vargas (cori), Leo Di Angilla e Kalifa Kone (percussioni), Gianluca Petrella (sezione fiati) con Camilla Rolando (tromba) e Sophia Tomelleri (sax). Questa potrebbe essere la scaletta dei pezzi che andranno in scena in ordine cronologico al Forum di Assago:

Montecristo

L’Ombelico del mondo

Tensione evolutiva

Mezzogiorno

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang

101

Mi fido di te

Un bene dell’anima

Medley: Questa è la mia casa, Mani in alto,Una tribù che balla, Oh vita, Muoviti Muoviti, Falla girare

Ragazza magica

Un raggio di sole

Un mondo a parte

Medley: Come Musica, Io ti cercherò, Punto, Serenata Rap

A te

L’estate addosso

I love you baby

Gli immortali

Le tasche piene di sassi

Ricordati di vivere

Fuorionda

Sabato

Coraggio

Yalla Yalla

Ti porto via con me

Penso positivo

Il corpo umano

Ragazzo fortunato