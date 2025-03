video suggerito

La scaletta del concerto di Geolier a Milano: l'ordine delle canzoni al Forum di Assago Venerdì 21 e sabato 22 marzo il rapper partenopeo, musicista più ascoltato del 2024, è atteso all'Unipol Forum di Assago (Milano) con il suo Geolier Live 2025.

Dopo il secondo posto al Festival di Sanremo 2024 e il ruolo da giudice anche nella seconda edizione di Nuova Scena, in onda su Netflix dal 31 marzo, Geolier continua a riempire i palazzetti di tutta Italia. L'artista più ascoltato in Italia per l'anno che si è appena concluso ritorna così a Milano con il suo Geolier Live 2025: due i concerti (già sold out) previsti per venerdì 21 e sabato 22 marzo, all'Unipol Forum di Assago.

Dopo il tour negli stadi del 2024, la tappa milanese sarà quindi l'occasione giusta per riascoltare i grandi successi del rapper napoletano, da Episodio D'Amore a Io T'o Giur', passando per la canzone delle origini P' Secondigliano, le hit radiofoniche con Lazza, Marracash e Ultimo Chiagne, Il male che mi fai e L'ultima poesia, il brano sanremese I p' me tu p' te.

La scaletta con le canzoni del concerto di Geolier a Milano

La scaletta di Geolier per il concerto all'Unipol Forum di Assago a Milano non è stata ufficializzata. Tuttavia, è probabile che replichi la setlist della data zero di Jesolo.